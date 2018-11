Pirae : votez pour votre projet préféré

PIRAE, le 26 novembre 2018. Pour la troisième année consécutive, Pirae propose aux habitants de la commune de voter pour leurs projets préférés. La commune consacrera 20 millions de Fcfp maximum à ces initiatives.



Depuis 2016, la commune de Pirae propose à ses habitants de voter pour leurs projets préférés. Le maire et son conseil municipal ont voté une délibération visant à consacrer 5% du budget d’investissement de la ville aux projets proposés et votés par les citoyens de Pirae (soit 20 millions Fcfp maximum).



Treize initiatives ont été proposées en octobre lors de la phase d’appel à projets. Cinq concernent le "cadre de vie, l’environnement et le transport intra-communal", sept sont relatif au "sport, à l'éducation et à la jeunesse" et un aborde la "santé, la solidarité et la cohésion sociale"

Le vote est ouvert jusqu’au lundi 17 décembre, midi. Dans le hall de la mairie de Pirae, une exposition des projets citoyens, permet aux habitants de prendre connaissance des aspects techniques de chaque projet (thématique, coût, objectifs et zone d’implantation).



Les projets ayant reçu le plus grand nombre de bulletins et rentrant dans l’enveloppe globale de 20 millions de Fcfp seront réalisés.



Les porteurs de projet présenteront sur le terrain leurs idées. L’élu en charge du budget participatif, Abel Temarii, aidé d’un agent coordinateur sont chargés d’animer des rencontres avec les porteurs de projets du budget participatif et une équipe de techniciens de la mairie de Pirae.