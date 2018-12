Pirae : un concours de danse pour Noël

PIRAE, le 19 décembre 2018. La mairie de Pirae a accueilli lundi soir un concours de danse réalisé par les habitants de la commune, venus de différents quartiers.





Le public beaucoup ri lundi soir à la mairie de Pirae. En effet, il est difficile de résister à l'humour de Papa Tihota, qui a été l'animateur de la soirée de concours de danse. C'était la première fois que la commune organisait « Te Tau O Te Hura », le concours de chants et de danses dans l’ère du temps.



Le jury était composé de Milton Paraue, Jean-Marc Zinguerlet, Averii Devendeville et de Johann Kwang-Liu, qui ont eu la lourde tâche de noter les prestations pour déterminer les vainqueurs.



Dans les coulisses, ils étaient six groupes à concourir pour cette première édition. Quatre d’entre eux en catégorie Mehura et deux en catégorie Moderne, tous venant des quartiers prioritaires de Pirae. Les candidats ont fait preuve d’originalité pour se différencier des autres groupes. Chants, danses contemporaines, danses traditionnelles, la soirée a été un vrai cocktail de talents. Le choix a été rude pour départager les participants de ce concours.



Après près de deux heures de spectacles, le jury a récompensés les groupes Cité Ouvrière et Ohana Crew qui ont respectivement remporté le premier prix des catégories Mehura et Moderne. Le groupe Toto Crew n’a pas démérité en remportant le deuxième prix des deux catégories et, enfin, la team Cotteaux Hamuta a remporté le troisième prix.