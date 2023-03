Pirae renverse Vénus en ouverture des playoffs, Dragon et Tefana bien partis aussi

Tahiti, le 5 mars 2023 - Le choc de la 1re journée des playoffs du Championnat de Ligue 1 a nettement tourné à l’avantage de Pirae qui a battu Vénus 4-1 samedi soir à Fautaua. Dragon face à Temanava (2-1) samedi à Pater et Tefana contre Punaruu (2-1) vendredi à Puurai ont également entamé victorieusement les playoffs. Succès de Central (10-2) et de Pueu (2-0) en playdown contre Excelsior et Taiarapu, JT et l’OM se quittant sur un nul (2-2).



La première journée des playoffs qui réunit les six premiers de la première phase du Championnat de Ligue 1 a confirmé la tendance qui s’est dégagée lors des deux récents matches de qualification pour la Ligue des Champions OFC et qui avait engendré un double succès (2-0 et 7-3) de Pirae face à Dragon. Les orange sont en pleine forme comme ils l’ont démontré une nouvelle fois samedi soir à Pater face à Vénus en s’imposant 4-1.



Programmé vendredi soir à Mahina, le choc Vénus-Pirae a été décalé à samedi pour cause de pelouse inondée à Mahina. D’entrée de match, Pirae a pris le jeu à son compte et a contraint Vénus à défendre dans son camp. C’est toutefois la formation de Mahina qui a eu les meilleures occasions en contre. Mais c’est quand même Pirae qui a ouvert logiquement la marque par Ariiura Labaste à la 29e minute (1-0). Pirae a l’occasion de faire le break en début de deuxième période mais se montre maladroit devant le but.



Paradoxalement et alors que Vénus jouait à 10 depuis l’expulsion de Raiamanu Tetauria à la 55e minute pour un deuxième carton jaune, les bleus sont revenus au score à l’heure de jeu sur un pénalty de Teaonui Tehau (1-1). Mais Vénus a subit nettement par la suite et Pirae allait se détacher avec trois buts de Ariiura Labaste (71e sur pénalty également) et de Tamatoa Tetauira (75e et 94e). L’équipe de Raimoana Bennett s’impose déjà comme le favori pour le titre.



Dragon vainqueur laborieux



Cette étiquette de favori aurait pu échoir à Dragon qui a survolé la première phase du Championnat en remportant ses 11 matches, mais la double défaite contre Pirae lors du barrage OFC a semble-t-il laissé des traces dans l’esprit des joueurs de Titioro. Dragon s’est certes imposé samedi contre Temanava en prenant l’avantage grâce à un doublé de François Mu (42e et 45e) mais sans vraiment convaincre. L’équipe de Moorea a réduit le score par son capitaine et buteur Makalu Xowi à la 63e minute (2-1) et aurait mérité de décrocher au moins le nul sur la physionomie du match.



Tefana l’a également emporté 2-1 contre Punaruu dans un derby de la côte ouest toujours très disputé. Le score était acquis à la mi-temps avec des buts de Tauatua Lucas (9e) et Jonathan Tehau (25e) pour Tefana, Sake Wathiepel réduisant la marque pour Punaruu à la 45e minute.



Six équipes également en playdown, le dernier descendant en Ligue 2 en fin d’exercice et l’avant-dernier disputant un barrage contre le second de Ligue 2. Central a démarré fort en passant un 10-2 à Excelsior avec notamment quatre buts de Jess Horoi. La formation de la Mission a des soucis à se faire pour éviter la relégation directe en Ligue 2 même si les playdown ne font que débuter. Du côté de la Presqu’île, Pueu a dominé Taiarapu avec un doublé de Franck Papaura (9e et 79e) et JT et l’OM n’ont pu se départager, les Jeunes Tahitiens prenant deux fois l’avantage par Tutahiti Rereao (8e et 17e), l’Oympic Mahina parvenant à revenir au score par Orai Piokoe (11e et 74e).



Prochaine journée des playoffs et playdown vendredi et samedi prochain avec notamment l’affiche Dragon-Vénus vendredi soir à Pater.

Résultats PLAYOFF (1re journée)

*Vendredi

-A Faa’a : Tefana-Punaruu 2-1



*Samedi

-A Pater : Dragon-Temanava 2-1

-A Pater : Vénus-Pirae 1-4



PLAYDOWN (1re journée)

*Vendredi

-A Pater : Pueu-Taiarapu 2-0

-A Pater : JT- OM 2-2



*Samedi

-A Pater : Excelsior-Central 2-10

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 5 Mars 2023