Pirae relancée dans la Ligue féminine de l’OFC

Tahiti, le 8 mai 2025 - Après une entame difficile dans cette première participation à la Ligue des champions féminine de l’Océanie, l’AS Pirae a parfaitement réagi lors de sa deuxième rencontre. Opposées au Pansa FC des Samoa américaines, les joueuses de Tupea Lambert se sont imposées avec autorité sur le score de 6-0, envoyant un message fort à leurs adversaires et se relançant complètement dans la course à la qualification.



Le coup d’envoi à peine donné, les intentions des Tahitiennes sont claires. Oubliée la défaite initiale : place à l’offensive. Emmenées par leur capitaine Gwendoline Fournier, les joueuses de Pirae prennent immédiatement le contrôle du match. Dès la 5e minute, Kohai Mai se procure la première occasion franche, mais manque de lucidité dans le dernier geste et oublie Tahia Tamarii seule au point de penalty. L’alerte est donnée, la défense samoane est prévenue. Les minutes suivantes confirment la domination des orange. À la 8e minute, Laélia Petit trouve parfaitement Tahai Tamarii qui ouvre le score. Pirae mène 1-0 et lance idéalement sa rencontre. Durant les dix premières minutes, les joueuses de Pansa ne parviennent pas à franchir la ligne médiane, assiégées par une équipe tahitienne bien décidée à imposer son tempo.



Malgré une nette domination, Pirae bute ensuite sur un bloc très bas et regroupé. Il faut attendre la 25e minute pour voir le verrou sauter une seconde fois. De nouveau, Tamarii, dans tous les bons coups, reprend un centre venu de la droite d’une frappe imparable sous la barre : 2-0. La pression monte dans les rangs de Pansa. La machine tahitienne ne faiblit pas. À la 30e, Krystal Vivish, véritable métronome du milieu de terrain, s’illustre d’un superbe tir lointain qui termine dans la lucarne : 3-0. Ce but magnifique récompense une prestation collective intense, dominée de la tête et des épaules par les joueuses de Tupea Lambert.



Juste avant la pause, c’est un fait rare qui vient sceller cette première période à sens unique : un penalty sifflé pour Pirae est transformé par leur gardienne, Linda Rua, venue se charger elle-même de l’exécution. 4-0 à la mi-temps, le match semble plié.



Une deuxième mi-temps à sens unique



Au retour des vestiaires, même scénario. Pirae maintient la pression et dès la 47e minute, un cafouillage dans la surface de réparation de Pansa permet à Ravanui Warren de pousser le ballon au fond pour le 5-0. Les Samoa américaines, dépassées, continuent de défendre en bloc mais subissent inlassablement les assauts tahitiens. L’objectif est alors clair : soigner le goal-average, qui pourrait s’avérer décisif pour la suite de la compétition. Les attaques se multiplient, avec notamment Anne Sitter très en vue sur son côté droit. À la 80e minute, elle déborde une nouvelle fois et centre en retrait pour Tamarii, qui conclut à bout portant : 6-0, et un Triplé pour l’attaquante de Pirae qui sera élue joueuse du match



Au coup de sifflet final, la satisfaction est générale. “On est vraiment contentes de ce match. Ça fait du bien de marquer et de voir que notre football est toujours là. Ça n’a pas été simple car elles ont défendu à 11 dans leur surface tout le match, mais on a su trouver des failles”, a confié à l’issue du match une Krystal Vivish rayonnante. “On a prouvé qu’on avait notre place dans cette compétition. Il faut continuer comme ça.”



Ce succès permet à l’AS Pirae de se replacer dans la course à la qualification, avant un ultime match contre Hekari Women FC, double finaliste de l’épreuve et battu 2-1 par Auckland lors de la deuxième journée. Un match qui est programmé ce dimanche 11 mai à 15 heures au stade Pater de Pirae, et qui pourrait ouvrir les portes des demi-finales à cette équipe de Pirae qui a retrouvé son identité de jeu au meilleur moment.





Rédigé par Manu Rodor le Jeudi 8 Mai 2025 à 20:48