Pirae et Tefana se partagent le Tournoi des As

Tahiti, le 23 avril 2022 – Les finales du Tournoi des AS se sont jouées, samedi, à Fautaua. Chez les dames le Pirae Volley-ball, invaincu cette saison, s'est imposé en quatre sets face à Tefana (31-29, 21-25, 25-23 et 25-20). Les joueurs de Faa'a ont eux connu plus de réussite en dominant en quatre sets leurs rivaux du PVC (25-27, 25-19, 20-25 et 25-15). Un deuxième titre donc pour l'équipe masculine de Tefana après la Coupe fédéral.



Rédigé par Désiré Teivao le Samedi 23 Avril 2022 à 06:50 | Lu 161 fois