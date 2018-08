Pirae et Arue lancent une grande enquête sur l'assainissement individuel

Quant au coût d'un tabouret de branchement pour un usager, cela tourne aux alentours de 200 000 à 600 000 francs. Et même si le tāvana de Arue assure que de nombreux leviers existent pour aider à son financement, il n'en reste pas moins que les foyers raccordés à l'assainissement collectif devront payer pour les eaux usées, au même titre que pour l'eau potable ou la collecte des déchets. "Notre rôle d'élus est que ce poids soit le plus raisonnable possible. On a l'impression d'être dans une fosse. Plus on avance, plus on s'enfonce et du coup, on en sort sceptiques !", plaisante dans un demi-sourire Philip Schyle, conscient de la charge difficile de ce dossier.