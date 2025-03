Pirae en route pour l’OFC Champions League

Tahiti, le 27 mars 2025 - Vainqueur du championnat de football de Ligue Vini 2024, l’AS Pirae attaque ce week-end sa campagne océanienne. À l’heure où le championnat de Tahiti arrive presqu’à son terme et où les places sont chères pour la qualification à la Ligue des champions de l’OFC, les hommes de Vatea Terai vont tenter d’aller le plus loin possible dans les deux tableaux. Rendez-vous samedi 29 mars à 17 h 45 (heure de Tahiti) à Honiara, aux îles Salomon, pour le premier match face au Auckland City FC.



Arrivés mardi à Honiara, aux îles Salomon, les joueurs de l’AS Pirae s’apprêtent à entrer en lice dans la Ligue des champions océanienne. Cette compétition internationale, organisée par l’Oceania Football Confederation (OFC), rassemble les clubs de la ligue océanienne, vainqueurs de leurs championnats respectifs. Pour les fédérations “en développement” comme les Samoa américaines, les Samoa ou les îles Cook, un tournoi préliminaire est organisé en amont. Cette année, ce sont les joueurs des îles Cook qui vont retrouver les cadors de la compétition. Sept autres équipes, divisées en deux poules, seront présentes dès samedi 29 mars pour un tournoi qui se terminera le 12 avril et qui couronnera le champion océanien des clubs. C’est dire l’importance et l’honneur de participer à ce championnat.



“C’est toujours un honneur de représenter le pays dans cette compétition. Le niveau est très relevé et le défi est grand”, expliquait Vatea Terai, l’entraîneur de Pirae. Pour lui, ce sera sa troisième campagne, dont deux avec son équipe actuelle. “L’année dernière, on perd en finale face à une très belle équipe d’Auckland. On sait que le football néo-zélandais est professionnel, mais on sait aussi que dans le football, et surtout dans ce genre de compétition, on peut bouleverser la hiérarchie.” Il faudra tenter de le faire dès le premier match de poule, car c’est le même Auckland City FC qui se dresse devant l’AS Pirae. “On les affronte dès le premier match. On sait que ce sera difficile, mais c’est une poule et, quoi qu’il arrive lors de ce match, rien ne sera joué.” Surtout que ce sont les deux premières équipes de chaque poule qui se qualifieront pour les demi-finales.



“Le premier objectif est de sortir des poules”



Et forcément, si cela se produit pour Pirae, ils ne tomberont pas contre l’ogre néo-zélandais. “On va prendre les matchs les uns après les autres. Notre premier objectif est de sortir de la poule. Après, on verra. On est bien installés et on sera sur place durant tout le tournoi. Ça nous permettra d’être plus efficaces sur la récupération, car il va falloir gérer la chaleur, surtout que les deux derniers matchs se joueront à midi.”



Dans leur poule, les joueurs de Pirae retrouveront les Fidjiens du FC Rewa, contre lesquels ils avaient joué l’année dernière en demi-finale. “Nous les connaissons bien, puisque nous les avons affrontés l’année dernière en demi-finale. On a gagné 4-2, mais ça n’a pas été facile”, confie le coach. Ils sont prévenus. La quatrième équipe de la poule est l’AS Tiga Sport. L’équipe calédonienne est une nouvelle venue dans la compétition, car les deux années où elle a décroché le titre national, en 2020 et 2022, la compétition n’a pas eu lieu à cause du Covid. Il faudra certainement se méfier d’eux, car ils seront remplis d’une motivation hors du commun.



Dans l’autre poule, on retrouvera le Vanuatu avec l’Ifira Black Bird FC, les îles Cook représentées par le Tupapa Maraerenga FC, le club d’Hekari United de Papouasie Nouvelle-Guinée et, enfin, le club du pays hôte, les îles Salomon, le Central Coast FC, absent de la compétition depuis trois ans.



Voilà ce qui attend notre équipe dans une compétition qui s’annonce plus relevée que jamais. Mais l’AS Pirae a énormément d’arguments pour aller chercher un titre qui lui a échappé l’année dernière.