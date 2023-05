Pirae domine Tiga Sport et réussit son entrée en Ligue des champions

Tahiti, le 14 mai 2023 - Pirae retrouvait ce dimanche, au Vanuatu, le parfum de la Ligue des champions de l'OFC huit ans après sa dernière participation. Et pour leur retour sur la scène océanienne, les triples champions en titre de la Ligue 1 ont dominé le champion de Nouvelle-Calédonie, Tiga Sport, sur le score de 3-0. Heimano Bourebare et ses partenaires enchaineront ce mercredi leur deuxième match du groupe B face au club local du Ifira Blackbird.



Huit ans après leur dernière participation à la Ligue des champions de l'OFC, Pirae retrouvait la compétition océanienne, ce dimanche au Vanuatu, pour leur premier match dans le groupe B. Les triples champions en titre de Ligue 1 et actuel co-leader des playoffs étaient opposés, au stade VFF Freshwater Stadium de Port Vila, au champion de Nouvelle-Calédonie, Tiga Sport. Et pour leur retour en Ligue des champions, les orange, même privés de joueurs cadres comme Benoit Mathon et Tamatoa Tetauira, ont réussi leur entrée en lice en s'imposant sur le score de 3-0, grâce notamment à une première mi-temps très aboutie.



Belle efficacité des orange



Efficacité. S'il y avait un mot pour résumer les 45 premières minutes des hommes de Raimoana Bennett et de Maheanuu Gatien, efficacité serait ce mot. Les orange n'ont pas connu beaucoup de déchets dans la finition ce dimanche. Dès la 2e minute , la machine orange s'est mise en route. Sur une action côté droit, Yohann Tihoni lançait Etienne Tave qui centrait dans la foulée pour la tête de Patrick Tepa, obligeant le portier calédonien, Jean-Yann Dounezek, à la parade. Mais cinq minutes plus tard, Dounezek n'a rien pu faire sur la reprise de Yohann Tihoni, placé au second poteau et bien servi par Taumihau Tiatia (1-0,7e).



Les triples champions de Ligue 1 ont ensuite continué d'insister. Après le quart d'heure de jeu, Teihotu Gitton testait lui aussi les réflexes du gardien cagou sur une belle frappe aux 15 mètres. Et sur la corner qui a suivi, Tevaitini Teumere plaçait une belle reprise de volée à l'entrée de la surface pour faire le break pour Pirae (2-0, 24e). Déjà dos au mur, l'équipe calédonienne a ensuite repris la maitrise du ballon mais sans réellement se créer de réelles occasions de but. Et juste avant la pause, les orange allaient enfoncer le clou. Sur un contre, Ariiura Labaste, bien lancé dans le dos de la défense par Sandro Tau, trompait à son tou le gardien de Tiga Sport pour le 3-0.



Pirae résiste en deuxième période



Avec un déficit de trois buts à remonter, les joueurs de Tiga Sport, en difficulté dans leur championnat national cette saison, ont haussé le ton en deuxième période. Les Calédoniens ont eu le monopole du ballon mais sans réellement se montrer dangereux devant les cages de François Décoret, même si le retournée acrobatique de Jean-Jacques Bearune (57e) et la tête de Jimmy Kotra (76e) auraient mérité un meilleur sort. Du côté de Pirae on a en effet subi mais la défense menée par Matatia Paama et Tevaitini Teumere a été solide, avec l'arrivée donc une victoire pour Pirae sur le score de 3-0. Heimano Bourebare et ses partenaires enchaineront avec leur deuxième match de groupe ce mercredi face au club Ni-Vanuatu du Ifira Black Bird. En cas de victoire, les orange valideront leur ticket pour les demi-finales de la compétition.

Programme des matchs du groupe B (date et heure de Tahiti) Dimanche 14 mai

Pirae – Tiga Sport (Nouvelle Calédonie) : 3-0



Mercredi 17 mai, 18 heures

Pirae – Ifira Black Bird (Vanuatu)



Samedi 20 mai, 15 heures

Pirae – Hekari United (Papouasie Nouvelle-Guinée)

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 14 Mai 2023 à 17:36 | Lu 557 fois