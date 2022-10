Pirae conserve le Trophée des champions

Tahiti, le 8 octobre 2022 - Vainqueur du Trophée des champions la saison passée, Pirae a conservé son bien, samedi, en dominant Venus sur le score lourd de 6-0. Tamatoa Tetauira, ancien de la maison bleue, a notamment inscrit un triplé pour les orange.



Le triple champion en titre de la Ligue 1, Pirae, et le triple vainqueur de la Coupe de Polynésie, Venus, avaient rendez-vous, samedi au stade Pater, pour une première grosse explication à l’occasion du Trophee des champions. Un premier choc cette saison qui a tourné en faveur des hommes de Heimanu Teuira bien au-dessus de leurs rivaux de Mahina, notamment en deuxième mi-temps. A l’arrivée une large victoire pour les orange sur le score de 6-0 avec entre autre un triplé pour Tamatoa Tetauira.



Mis en route compliquée pour les deux équipes Ce succès a mis du temps à se dessiner pour Pirae. Dans le premier acte le public de Pater a assisté à un vrai match de reprise avec beaucoup de déchets de par et d’autre. Du côté de Samuel Garcia et de Heimanu Teuira ont s’épounner du bord de terrain à réclamer « de la patience » dans la construction. Mais autant orange que bleu ont eu du mal à se montrer dangereux dans le jeu au cours des premières minutes.



Néanmoins Alvin Tehau et ses partenaires sont montés en puissance au fil des minutes et Tamatoa Tetauira n’est passé loin d’ouvrir la marque de la tête pour Pirae. Mais ce n’était que partie remise pour l’ancien joueur de Venus, qui a trouvé la faille peu avant la pause sur un service de la recrue, Désiré Ngiamba (38e, 1-0). Du côté de Samuel Garcia et de ses hommes, seulement une petite tête timide est venue inquiéter François Décoret dans son but.



La balade orange en deuxième période Si les 45 premières minutes ont été poussives, le deuxième acte a lui été plus animé. Trois minutes seulement après le retour des vestiaires, le même Tetauira s’offrait son deuxième but de la soirée après un beau service de Sandro Tau (48e, 2-0).



Venus a ensuite remis le pied sur le ballon mais sans pour autant être en mesure d’inquiéter son adversaire. Tout l’inverse des orange qui ballon au pied ont fait d’énormes différences. Illustration après l’heure de jeu. Tetauira encore lui lançait parfaitement Sandro Tau dans le dos de la défense bleue. Tau adressait dans la foulée un centre vers Ariiura Labaste qui marquait le but du 3-0 (68e).



La formation de Mahina n’y était plus et allait encaisser encore trois buts dans le dernier quart d’heure. Un doublé pour Benoit Mathon (77e et 86e) et Tamatoa Tetauira (88e), pour un triplé, a parachevé le net succès de Pirae.



“C’est toujours positif de commencer une nouvelle saison sur une belle victoire et un nouveau trophée”, a indiqué un Heimanu Teuira très satisfait du match livré par ses hommes. “Les gars ont parfaitement respecté les consignes. Maintenant il ne faut pas s’arrêter sur cette victoire. On a de grosses échéances qui nous attendent cette année. On va devoir défendre notre titre en Ligue 1 et on aura aussi la Ligue des champions à jouer.”



Du côté de Vénus cette lourde défaite servira certainement d’un bon électrochoc avant le 7e tour de la Coupe de France que les bleus de Mahina joueront le 29 octobre au stade Pater.



Rédigé par Désiré Teivao le Samedi 8 Octobre 2022 à 21:45 | Lu 358 fois