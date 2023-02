Pirae cartonne Dragon et retrouve la Ligue des champions de l'OFC

Tahiti, le 24 février 2023 – Victorieux déjà du barrage aller pour la Ligue des champions de l'OFC, Pirae a survolé, ce vendredi au stade Pater, le match retour face à Dragon. Un succès acquis sur le score de 7-3 avec notamment un triplé pour Tamatoa Tetauira. Les orange valident donc leur ticket pour la phase finale de la Ligue des champions.



Il n'y pas eu photo ce vendredi lors du barrage retour qualificatif pour la Ligue des champions de l'OFC. Grâce notamment à un Tamatoa Tetauira des grands soirs, Pirae a cartonné le leader de la Ligue 1, Dragon, sur le score de 7-3. Victorieux déjà du match aller sur le score de 2-0, les orange valident ainsi leur ticket pour la phase finale de la compétition océanienne qui se tiendra en mai prochain au Vanuatu.



Et le festival des hommes de Raimoana Bennett a débuté dès le premier quart d'heure. Alors que Dragon investissait la moitié de terrain orange, les joueurs de Titioro se sont fait surprendre en contre. Bien lancé dans la profondeur, Tamatoa Tetauira a ensuite parfaitement fixé son vis-à-vis avant de décocher une frappe croisée à l'entrée de la surface (1-0, 14e). Un premier coup de massue pour Dragon qui allait dans la foulée se prendre un nouveau but sur un missile aux 25 mètres du capitaine orange, Heimano Bourebare (2-0, 16e). Puis juste avant la mi-temps (41e), l'intenable Tamatoa Tetauira allait compliquer la remontada de Dragon en inscrivant le but du 3-0.



"Même si on avait gagné le premier match 2-0, j'ai demandé aux gars d'aller marquer encore des buts. Le plus important c'était de ne pas encaisser de but", a indiqué Raimoana Bennett. Et à la pause le contrat était largement rempli pour les triples champions en titre de la Ligue 1. Dragon de son côté a manqué un peu de réussite avec deux buts refusés pour des positions de hors-jeu de Yannick Vero (23e) et de Roonui Tinirauarii (45e).



Le festival continue en deuxième période



Au retour des vestiaires, Pirae allait encore insister. Yohann Tihoni sur une nouvelle frappe en dehors de la surface s'est invité au festival offensif de son équipe (4-0, 50e). Avec désormais un déficit de six buts à remonter il en était fini des espoirs de qualification pour Dragon. Mais l'adition allait être encore plus salée pour les protégés d'Efrain Araneda. Après l'heure de jeu, Tamatoa Tetauira s'offrait un triplé (5-0, 66e) avant que Désiré Ngiamba (79e) et Benoit Mathon (86e) ne parachèvent le succès de Pirae. Dragon a néanmoins sauvé l'honneur en fin de match des buts de Roonui Tinirauarii (74e et 78e) et de Gervais Chan Kat (90e+7).



Un large succès donc pour Pirae qui lance parfaitement sa deuxième partie de saison et le début des playoffs en Ligue 1. Une bonne préparation pour les orange en vue de la compétition océanienne. Une Ligue des champions de l'OFC qu'ils n'avaient plus disputé depuis la saison 2014-2015. Autant dire une éternité pour l'un des clubs les plus titrés au fenua.

Rédigé par Désiré Teivao le Vendredi 24 Février 2023 à 23:27 | Lu 126 fois