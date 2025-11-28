

Pirae Padel lance son P500

Tahiti, le 15 décembre 2025 - Depuis son ouverture début janvier 2025, le club de padel de Pirae ne cesse d’innover. Après avoir organisé de nombreux tournois en interne, le Pirae Padel a lancé son premier tournoi officiel en partenariat avec la Fédération tahitienne de tennis. Et pas n’importe lequel, puisque cette compétition a réuni ce week-end les meilleurs joueurs et joueuses du Fenua. Un événement qui va permettre au padel de poursuivre sa progression.



Le padel est en pleine évolution en Polynésie. Et ce, grâce à l’arrivée et à la structuration des clubs qui fleurissent dans le pays. Ouvert début janvier, le club Pirae Padel fait partie des fleurons du padel polynésien. Malgré sa jeunesse, il a rapidement pris ses marques en organisant de nombreux tournois en interne. Mais ce week-end, le club a franchi un cap avec la Pepsi Master Cup, un tournoi Élite P500 ouvert aux meilleurs joueurs et joueuses de padel tahitien.



“On voit que le niveau monte très vite à Tahiti, malgré le fait que le padel soit très récent. On s’est donc dit que ce serait intéressant de mettre en place un tournoi sur un format court en invitant uniquement les meilleurs classés. Cela évite de passer par de trop longues qualifications et permet aux joueurs d’attaquer directement sur des oppositions déjà relevées”, expliquait Kevin Kucsera, cogérant du club Pirae Padel.



Ce sont donc seize paires hommes et seize paires femmes qui ont attaqué la compétition directement en huitièmes de finale. “C’est l’intérêt sportif qui prime. Jouer à son niveau fait progresser, donc on a tous envie que le padel évolue dans les meilleures conditions, et tous les clubs vont dans ce sens. C’est une bonne chose pour notre sport.”



Malgré l’importance du tournoi, l’ambiance conviviale, valeur sûre du padel, est restée intacte. “On se connaît tous et on prend plaisir à jouer ensemble. C’était important pour nous que cette ambiance chaleureuse, que l’on retrouve dans les tournois, soit aussi présente sur cette Pepsi Cup. On a beaucoup communiqué, mis en avant les joueurs et les joueuses à travers des interviews. Il y avait de quoi se restaurer, mais aussi un corner récupération pour les participants. On essaie d’innover pour rendre les événements attractifs.”



Des matchs de très haut niveau



En réunissant les meilleures paires, le spectacle était forcément au rendez-vous. La compétition a débuté le samedi 13 décembre. Le premier tour, correspondant aux huitièmes de finale, a déjà permis d’assister à des matchs de très haut niveau. Ce sont les femmes qui ont ouvert le tournoi. Floriane Malbranque et Cindy Albert, futures finalistes, ont affiché un excellent niveau de jeu mais ont dû batailler en quarts et en demi-finales pour atteindre la finale.



Dans l’autre partie du tableau, leurs futures adversaires, Estelle Tehau et Teuehei Teururai, ont déroulé avant de tomber en finale. Dans un match engagé et équilibré, les deux paires ont livré une prestation technique aboutie. Après deux sets gagnants, 6-4, 7-5, la paire Floriane Malbranque-Cindy Albert remporte ce premier Master.



Chez les hommes, le niveau est monté au fil du tournoi. Pour les finalistes Karl Yomes et Manoa Desvignes, le parcours a été maîtrisé. Habituée des grands rendez-vous, la paire savait que la finale s’annonçait plus difficile, d’autant que Karl Yomes retrouvait son compère du tournoi en Calédonie, Ridge Chung. Ce dernier faisait équipe cette fois-ci avec Bruno Laitame, preuve que le padel est une grande famille.



Après s’être illustrée en quarts et en demi-finales, la paire allait disputer un dernier match à haute intensité. Dans un premier set où aucune des deux équipes ne voulait céder, à 5-4, Manoa Desvignes et Karl Yomes prenaient le service de leurs adversaires pour remporter la première manche, avant de maîtriser le deuxième set. En menant rapidement 4-1, ils remportaient cette première édition de la Pepsi Master Cup sur le score de 6-4, 6-2.



Un futur prometteur



Une véritable réussite pour ce premier tournoi officiel, qui devrait en appeler d’autres. “Nous allons développer ce genre de tournois tout en essayant de mettre en place d’autres formes de compétitions pour vraiment faire performer l’élite. Mais nous allons aussi créer notre académie, car nous souhaitons développer le padel chez les jeunes. Nous avons beaucoup de demandes de jeunes qui ne pratiquent pas de sport de raquette, ou de jeunes issus du tennis qui aimeraient faire du padel ou les deux. Nous pouvons nous appuyer sur la présence de notre coach Julien Pès, qui forme également nos futurs éducateurs pour un meilleur encadrement”, expliquait Kevin Kucsera.



La machine padel est en marche et n’est pas près de s’arrêter.



Rédigé par Manu Rodor le Lundi 15 Décembre 2025 à 13:38 | Lu 297 fois



