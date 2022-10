Pina’ina’i, la réunion des arts

Tahiti, le 24 octobre 2022 – Ayant pour objectif la promotion de la littérature autochtone, l’association Littéramā’ohi présente, depuis 2011, Pina’ina’i. Cette initiative consiste à réunir les arts, scéniques et musicaux, pour illustrer l’art littéraire de nos auteurs locaux. La 12e édition, qui s’est déroulée encore une fois à guichet fermé, dimanche dernier sur le paepae a Hiro de la Maison de la culture – Te fare tauhiti nui, avait pour thème Ti’ama (liberté).



“Il faut libérer le mot du livre pour le faire vibrer à l’oreille du spectateur”, explique le concepteur et metteur en scène de Pina’ina’i, Écho de l’esprit et des corps, Moanaura Tehei’ura. Depuis 2011, l’association Littéramā’ohi a mis en œuvre cette représentation afin d’illustrer les écrits de nos auteurs autochtones. À la croisée des chemins entre littérature, art oratoire, danse et musique, Pina’ina’i représente le résultat de plusieurs artistes exprimant les mots, sur des thèmes universels… Lors des dernières éditions, ont été évoqués les thèmes sur la maladie, l’amour, le portrait ou encore la mémoire collective. Pour cette 12e édition de Pina’ina’i, c’est le thème de la liberté (ti’ama) qui a été retenu, avec la participation de 14 auteurs polynésiens, 17 danseurs, 13 orateurs et des compositions musicales et originales de Jeff Tanerii.



Le spectacle a eu lieu sur le paepae a Hiro de la Maison de la culture – Te fare tauhiti nui, dimanche dernier. Organisé en accès gratuit mais sur présentation de billets d’entrée, le spectacle s’est produit à guichet fermé.