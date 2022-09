Pihaatae, président du Conseil œcuménique des églises pour la région du Pacifique

Tahiti, le 9 septembre 2022 - Le président de l'Église protestante Ma'ohi a été élu la semaine dernière en Allemagne président de la région Pacifique du Conseil œcuménique des églises.



La 11e assemblée du Conseil œcuménique des Églises –le World Council of Churches– s'est réunie à Karlsruhe en Allemagne du 31 août au 8 septembre. Cette assemblée est "l'organe législatif suprême" de l'entité créée en 1948 pour promouvoir l'œcuménisme et l'harmonie entre les chrétiens. Le Conseil œcuménique des Églises rassemble les paroisses de presque toutes les traditions chrétiennes, à l'exception de l'église catholique qui n'en est pas membre, mais qui collabore pour certains sujets. Composé de plus d'une centaine de Pays et territoires du monde entier, le Conseil compte 352 églises et représente plus de 80 millions de chrétiens. Son assemblée a réuni plus de 4 000 participants venus du monde entier, selon le site de l'organisation.



La 11e assemblée, prévue l'an dernier, a été reporté à cette année en raison du Covid-19. Le thème retenu était "l'amour du Christ pousse le monde vers la réconciliation et l'unité", mais la réunion a surtout été l'occasion de l'élection des huit présidents de chaque région du monde pour le Conseil œcuménique. Et c'est le président de l'Église protestante Ma'ohi François Pihaatae qui a été élu président pour la région Pacifique. Avant lui, feu John Taaroanui Doom avait déjà occupé ces fonctions. Le changement climatique, l'éradication de la violence contre les femmes, les jeunes filles et les enfants, l'héritage nucléaire ou encore l'autodétermination et a décolonisation ont été quelques-unes des préoccupations partagées par la cinquantaine de représentants des îles du Pacifique lors de cette assemblée.



Rappelons que François Pihaatae a également été, entre 2011 et 2019, secrétaire général de la Conférence des églises du Pacifique basé à Fidji. Et c'est à l'âge de 54 ans que le pasteur a succédé à Taaroanui Maraea à la tête de l'Église protestante Ma'ohi lors du 135e Synode de l'église en juillet 2019. François Pihaatae est également secrétaire du bureau de l’association de défense des vétérans des essais nucléaires, Moruroa e tatou. Il fait notamment du sujet du nucléaire et de la reconnaissance de la souveraineté du peuple Ma'ohi ses dossiers prioritaires.