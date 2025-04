Pierre Palmade est sorti de prison, il effectuera sa peine sous bracelet

Bordeaux, France | AFP | mercredi 16/04/2025 - Pierre Palmade est sorti mercredi matin du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan où il était incarcéré depuis quatre mois pour avoir provoqué un grave accident routier, et poursuivra sa peine de deux ans de prison ferme sous bracelet électronique, à domicile.



Le comédien, qui a quitté la prison en évitant la sortie principale scrutée par les journalistes, est rentré chez lui à Bordeaux, peut-on voir sur des images du quotidien régional Sud Ouest et de la chaîne BFMTV.



Mardi, la cour d'appel de Bordeaux avait validé l'aménagement, sous bracelet électronique, de sa peine de cinq ans de prison dont deux ferme, prononcée en novembre par le tribunal correctionnel de Melun (Seine-et-Marne).



Elle confirmait ainsi la décision du 26 mars du tribunal de l'application des peines de Bordeaux pour laquelle le parquet avait aussitôt déposé un recours, contestant seulement les modalités horaires.



Mardi, la chambre de l'application des peines a ainsi modifié les horaires de sortie fixés pour encadrer la détention à domicile, sous bracelet électronique, de M. Palmade.



Deux horaires programmés en soirée "correspondent à des modules de soins qui sont une des obligations de la mesure", selon le parquet général. Le comédien est notamment suivi médicalement dans le cadre de ses addictions.



L'arrêt de la cour d'appel comprend aussi une interdiction de contact avec les victimes de l'accident.



Pierre Palmade a été reconnu coupable de blessures involontaires sur une famille après la violente collision qu'il a provoquée en février 2023 sur une route de Seine-et-Marne en conduisant sous l'emprise de stupéfiants, après trois jours à consommer des drogues sans dormir.



L'accident a fait trois blessés graves: un homme de 38 ans, son fils de six ans et sa belle-sœur de 27 ans, qui a perdu après le choc le bébé qu'elle attendait.