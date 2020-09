Pierre Motahi exposera au Grand Palais l’année prochaine

Encouragé par l’artiste Valmigot (qui participera également à l’événement mais dans l’espace Salon comparaisons), il a envoyé un dossier de candidature au début du mois.



" Les inscriptions devaient se terminer en mai, mais avec la crise, le délai a été allongé. J’en ai profité en me disant que si ça ne passait pas, au moins j’aurais essayé. " Cet événement voit défiler chaque année 40 000 visiteurs !



Il a reçu une réponse positive par mail il y a quelques jours. La nouvelle l’a sonné. " Je vais pouvoir exposer dix dessins, ceux que j’ai glissés dans mon dossier ." Il explique : " le tiki fait référence aux ancêtres. Il matérialise par ailleurs une sorte de visage robotique ". Ce qui, selon l’artiste, rappelle la menace qui pèse.



" La pratique pourrait bien disparaître un jour, j’ai vu qu’aux Fidji des machines battaient le tapa ! ", s’indigne-t-il. Il est inquiet. " Car il y a urgence à agir ", insiste-t-il. L’horloge sur le dessin illustre le temps qui passe.



Éveiller les consciences



Les dessins de Pierre Motahi sont des alertes. " Chacun d’eux essaie d’émettre un message implicite ou explicite pour éveiller les consciences de la population. Je suis un artiste engagé ."



" De formation, je suis designer d’intérieur, dessinateur-projeteur, de passion, je suis artiste peintre, sculpteur, graveur. " Il a 25 ans et a obtenu non loin de Toulouse un Brevet de Technicien Supérieur (BTS).



De retour en Polynésie, il a suivi une année d’études au Centre des métiers d’arts. À l’issue de cette année généraliste, il a saisi une opportunité professionnelle. Il a intégré une agence d’architectes d’intérieur.



Là il a gagné en expérience, mais il ne pouvait pas se consacrer à son art autant qu’il aurait aimé. Il s’est mis à son compte.



Un moyen de s’évader



De cette manière il peut passer le début de journée en ville. Puis, en milieu de journée rentrer à la Papenoo, son cocon de création. " Quand j’arrive chez moi, c’est un reflexe, je me mets à mon atelier, c’est le moyen que j’ai trouvé pour m’évader ."



Même les vagues ne réussissent pas à le détourner de ses habitudes. " Enfin pas toujours, je suis surfeur et parfois quand même je quitte l’atelier. "



Membre de l’association A4 Tahiti art, il a rencontré Valmigot en 2019, au cours d’une exposition. " Elle a cru en moi, a vu le potentiel de ce que je faisais alors. "



Avec Hereiti Vairaaroa et Claire Mourabi, Valmigot a monté l’exposition 'Mona Lisa, tapa tout dit' qui a été repoussée à cause du confinement et aura lieu fin septembre à la Bibliothèque universitaire.



Aussi Pierre Motahi exposera-t-il un dessin au cours de cet événement. L’occasion, pour les visiteurs, de découvrir l’œuvre qui partira ensuite à Paris.