Pico Yan Tu va siéger au Palais d'Iéna

Tahiti, le 26 avril 2021 – Le secrétaire général de la confédération syndicale A Ti'a i Mua, Jean-Marie dit "Pico" Yan Tu, a été nommé lundi membre du Conseil économique, social et environnemental (Cese) et succède à Christian Vernaudon pour siéger au Palais d'Iena à Paris.



Par un arrêté pris lundi par le ministre des Outre-mer, le secrétaire général de la confédération syndicale A Ti'a i Mua, Jean-Marie dit "Pico" Yan Tu, a été nommé membre du Conseil économique, social et environnemental (Cese). Il succède à Christian Vernaudon pour siéger au Palais d'Iéna à Paris en qualité de représentant des organisations exerçant leurs activités dans les collectivité d'outre-mer, au titre de la zone Pacifique. Selon nos informations, près d'une dizaine de candidatures polynésiennes avaient été reçues pour ce poste très convoité, offrant notamment une indemnité mensuelle brute de 460 000 Fcfp pendant un mandat de 5 ans. Equivalent au niveau national du Cesec en Polynésie française, le Cese est une institution nationale consultative pour permettre la représentation des organisations professionnelles dans le processus législatif.



Redevenu secrétaire général de A Ti'a i Mua en 2018, Pico Yan Tu avait dû céder sa place à la tête de la troisième confédération syndicale de Polynésie française en 2014 après sa condamnation à trois mois de prison avec sursis et trois ans d'interdiction des droits civiques dans l'affaire des "Emplois fictifs" des présidences Flosse. Notons à ce propos que si les conditions de candidature au Cese prévoient de "disposer d'un bulletin n°2 de casier judiciaire vierge", la loi prévoit également l'effacement de la peine de ce bulletin du casier judiciaire dans un délai de cinq ans. Juridiquement, c'est donc carré. Côté moralisation de la vie publique en revanche, on repassera.