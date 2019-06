Photos, caméras, tableau de production… entrez dans l'univers du cinéma d'hier

PAPEETE, le 25 juin 2019 - Les amateurs de cinéma peuvent plonger toute cette semaine dans le cinéma des années 1950-1960. De nombreuses photographies prises ont été prises lors des tournages, elles sont exposées à la maison de la culture.



Alain Mottet, artiste, régisseur général extérieur a été un témoin incontournable de l'univers cinématographiques des années 1950-1960. Une partie de ses photographies est actuellement exposée salle Muriāvai, à la maison de la culture. Elles sont en noir et blanc.



En plus des photographies, il y a des coupures de presse, des documents originaux comme des tableaux de production où étaient notés le nombre d'acteurs dans un film, les jours de présence de chacun…



Il y a également des vitrines dans lesquelles ont été placé des bobines et caméras d'époque.



Cette initiative organisée dans le cadre du Cinematamua, donne un aperçu de la vie à Tahiti et dans les îles qui sera projetée ce vendredi au Grand théâtre, au Petit théâtre et dans la salle de projection.