Philippines: un avion de combat en mission contre des insurgés porté disparu à Mindanao

Manille, Philippines | AFP | mardi 04/03/2025 - Un avion de combat philippin FA-50 a été porté disparu après une mission de soutien aux forces terrestres combattant une rébellion sur l'île de Mindanao (sud) et des efforts engagés par l'armée pour tenter de retrouver les deux membres d'équipage, a indiqué mardi un responsable militaire.



L'espoir de les retrouver sains et saufs demeurent, selon une porte-parole de l'armée de l'air Consuelo Castillo, leurs balises de localisation fonctionnant mais localisées dans une zone difficile voire hostile.



"Les balises de localisation portées par les deux membres d'équipage émettent des signaux, et des troupes tentent de se rendre sur la zone" située sur un massif forestier en montagne, a-t-elle précisé sur la chaîne locale de télévision ABS-CBN.



Elle a précisé à l'AFP qu'il était trop tôt pour dire si l'avion s'était écrasé ou avait procédé à un atterrissage d'urgence.



Les Philippines ont connu plusieurs accidents mortels impliquant des avions militaires ces dernières années, mais c'est le "premier incident majeur" impliquant un escadron de FA-50, déjà employé pour des exercices conjoints avec les États-Unis en mer de Chine méridionale, selon elle.



La porte-parole a refusé à donner des détails sur la mission mais le porte-parole de l'armée philippine, le colonel Louie Dema-ala, a confirmé à l'AFP que l'avion faisait partie d'un escadron parti "apporter un soutien aérien" à des troupes combattant au sol un mouvement insurrectionnel actif depuis longtemps en province de Bukidnon dans la région de Mindanao.



Le lieutenant-colonel Francisco Garello de la 4e division d'infanterie a indiqué à l'AFP que du renfort aérien avait été demandé dans la nuit durant des combats en zone montagneuse avec des insurgés de la Nouvelle armée du peuple, un groupe d'obédience maoïste estimé à moins de 2.000 combattants.



Dans un précédent communiqué, l'armée de l'air philippine avait précisé que l'avion disparu avait perdu le contact avec les autres forces engagées "quelques minutes avant d'arriver sur sa zone d'objectif".



Ramil Gulahab, un responsable de la protection civile de la province de Bukidnon a précisé à l'AFP que deux équipes de rangers s'apprêtaient à partir pour des recherches dans la zone où le signal a été perdu.



"Nous sommes en train d'envoyer deux équipes ce soir dans la zone, l'une au mont Kilakiron (2.329 mètres d'altitude) et l'autre au mont Kalatungan (2.880 mètres)", a-t-il dit. Le Kalatungan est la cinquième plus haute montagne des Philippines.



L'avion disparu avait décollé d'une base aérienne partageant une piste avec l'aéroport de Cebu, deuxième ville philippine.



En avril, deux pilotes de la marine ont été tués quand leur hélicoptère Robinson R22 s'est écrasé près d'un marché au sud de la capitale Manille durant un vol d'entrainement. Deux pilotes de l'armée ont été tués en janvier 2023 dans l'accident de leur avion Marchetti SF260 qui s'est écrasé dans une rizière.