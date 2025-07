Philippines: près de 70.000 personnes évacuées en raison de crues

Manille, Philippines | AFP | mardi 21/07/2025 - Des inondations provoquées par le passage du typhon Wipha aux Philippines ont conduit à l'évacuation de près de 70.000 personnes autour de Manille, tandis qu'au moins deux personnes sont portées disparues, ont indiqué les secours mardi.



Les écoles et les administrations de la capitale et des provinces environnantes sont fermées mardi, après une nuit de fortes pluies qui ont fait déborder de son lit la rivière Marikina.



Plus de 23.000 personnes vivant le long de la rivière ont été déplacées pendant la nuit et se sont réfugiées dans des écoles, des salles municipales ou des cours couvertes.



Environ 44.000 autres personnes ont été évacuées des villes de Quezon City et Caloocan, dans le Grand Manille.



D'après Wilmer Tan, du bureau de secours de la ville de Marikina, "ces personnes viennent généralement de zones basses, le long des ruisseaux (qui se jettent dans la rivière)".



A Caloocan, une femme âgée et son chauffeur ont été emportés alors qu'ils tentaient de traverser un pont, a déclaré John Paul Nietes, superviseur adjoint d'un centre d'opérations d'urgence.



Leur voiture a été retrouvée lundi soir avec une vitre brisée.



"L'opération de sauvetage se poursuit, mais à ce jour, ils n'ont retrouvé ni l'un ni l'autre", a-t-il déclaré.



Les inondations se calmaient mardi après-midi, bien que des milliers de personnes ne soient toujours pas en mesure de rentrer chez elles.



Le passage du typhon Wipha en fin de semaine dernière a fait au moins six morts et six disparus dans le centre et le sud des Philippines, selon le Conseil national de réduction et de gestion des risques de catastrophes.



Le service météorologique national des Philippines prévoit que la pluie continuera de tomber jusqu'à la fin de la semaine.



Chaque année, au moins 20 tempêtes ou typhons frappent les Philippines ou s'en approchent, les régions les plus pauvres du pays étant généralement les plus durement touchées.



Selon les scientifiques, le changement climatique provoque des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses partout dans le monde.