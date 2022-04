Philippines: le candidat Marcos Jr refuse de débattre avant la présidentielle

Manille, Philippines | AFP | vendredi 29/04/2022 - Le candidat à la présentielle philippine Ferdinand Marcos Jr, fils du dictateur du même nom, a annoncé vendredi qu'il ne débattrait pas avec sa principale adversaire, Leni Robredo, à dix jours du scrutin du 9 mai.



Marcos Jr, 64 ans, surnommé "Bongbong", cherche à éviter que le scénario de la course à la vice-présidence en 2016 ne se reproduise. Il avait perdu de justesse l'élection face à Mme Robredo, après avoir été assailli de questions sur le règne de son père, marqué par la corruption et des violations des droits humains.



Au cours de l'actuelle campagne présidentielle, Marcos Jr est le seul des dix candidats à ne pas avoir participé aux deux débats télévisés organisés par la commission électorale. Il a également refusé de participer à un débat organisé par CNN Philippines.



Il n'a accordé que de rares interviews et lors des meetings, il boude les questions des journalistes.



"J'invite donc +Bongbong Marcos+ à un débat, pour donner au peuple philippin une chance de l'affronter et de lui poser des questions, notamment au sujet des nombreuses controverses dont il fait l'objet", a déclaré vendredi Mme Robredo.



"Nous le devons au peuple et à notre pays. S'il accepte, n'importe quand et n'importe où, je serai là", a-t-elle précisé.



Vic Rodriguez, porte-parole de Marcos Jr, a répondu que "le débat ne se tiendra pas pour de multiples raisons", sans donner de détails.



"Nous nous adressons directement à la population en communiquant notre message d'unité" nationale, a déclaré M. Rodriguez, accusant l'opposition "de tromperie" et d'être "négative et critique".



Marcos Jr avait indiqué à un journaliste qu'il ne reviendrait plus "sur des questions vieilles de 35 ans", en référence à la période où son père était au pouvoir.



Marcos Jr a tiré profit des réseaux sociaux, notamment YouTube, lors de sa campagne afin de dépeindre les deux décennies de dictature de son père comme une période de paix et de prospérité.



Les pro-Marcos ont envahi Facebook de messages trompeurs destinés à redorer l'image de la famille et à salir celle de sa principale rivale.



Selon les sondages, Marcos Jr possède une large avance sur Mme Robred