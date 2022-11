Philippines: le bilan de la tempête Nalgae monte à 150 morts

Manille, Philippines | AFP | jeudi 02/11/2022 - Le bilan de la tempête Nalgae qui a frappé fin octobre les Philippines s'élève à 150 morts, ont indiqué jeudi les autorités et de nouvelles pluies sont attendues dans les régions les plus frappées par les inondations et glissements de terrain.



Plus de 355.400 personnes ont fui leurs maisons en raison de la tempête et 36 sont toujours portées disparues à travers le pays, selon l'Agence nationale des désastres.



La région de Bangsamoro, une zone pauvre et montagneuse de l'île méridionale de Mindanao, est la plus touchée avec 63 morts dans des inondations brutales et des éboulements qui ont détruit des villages entiers. Des pluies étaient attendues jeudi dans cette région, faisant craindre d'avantage de destructions.



"Le sol est encore gorgé d'eau dans les endroits où les crues et les éboulements se sont produits, et de nouvelles érosions peuvent tout à coup se produire", a déclaré Naguib Sinarimbo, chef de la défense civile de la région. Selon lui, les cours d'eau "sont encore bloqué par des débris et des rochers et peuvent facilement déborder".



En moyenne, 20 typhons et tempêtes frappent les Philippines chaque année.