Philippines: des milliers de maisons inondées dans les crues liées au typhon Man-yi

Manille, Philippines | AFP | mardi 18/11/2024 - Des milliers de maisons se sont retrouvées inondées dans le nord des Philippines, en raison du débordement de rivières consécutif aux fortes pluies et du lâcher d'eau d'un barrage, après le passage du typhon Man-yi.



Le fleuve Cagayan est sorti de son lit, déversant de l'eau sur des terres agricoles et des localités déjà victimes de crues, affectant des dizaines de milliers de personnes.



Dans la ville de Tuguegarao, dans la province de Cagayan, le responsable local des catastrophes, Ian Valdepenas, a déclaré que les eaux de crue atteignaient plus de quatre mètres à certains endroits.



"Nous avons connu de très fortes pluies il y a deux jours", mais l'inondation s'est aggravée "lorsque le barrage de Magat a commencé à libérer d'énormes volumes d'eau", a-t-il expliqué à l'AFP.



"De plus, nos terres sont déjà saturées en raison des typhons qui se sont succédé dans la région", a-t-il ajouté.



Dans la province voisine d'Isabela, Jun Montereal, membre du comité de préparation aux catastrophes de la ville d'Ilagan, a déclaré que 30.000 personnes étaient toujours touchées par les inondations, mais que la situation s'améliorait lentement.



"Je peux maintenant voir les toits des maisons que je ne pouvais pas voir auparavant à cause des inondations", a-t-il déclaré



Plus d'1,2 million de personnes ont dû fuir leur domicile à l'approche de Man-yi, la sixième tempête à s'abattre sur l'archipel au cours du mois écoulé.



Au moins 171 personnes sont mortes dans la série de tempêtes tropicales qui a démarré mi-octobre, et fait des milliers de sans-abris, tout en anéantissant des récoltes et du bétail.



Chaque année, une vingtaine de puissantes tempêtes et de typhons mortels frappent les Philippines ou ses eaux environnantes mais il est rare que plusieurs événements de ce type se produisent dans un laps de temps si restreint et aussi tard dans l'année.



Les scientifiques affirment que le changement climatique accroît l'intensité des tempêtes, entraîne des pluies plus abondantes, des inondations soudaines et des rafales plus violentes.