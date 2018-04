Philippe Dubois en dédicace samedi chez Odyssey

PAPEETE, le 13 avril 2018- A l'occasion de la sortie de son livre, l'artiste Philippe Dubois propose une séance de dédicaces du samedi 14 avril à la librairie Odyssey.



Le livre, imprimé localement par STP Multipress, sera vendu au prix de 2 600 CFP. Outre un texte nous éclairant sur le parcours du peintre, il nous dévoile sa vie quotidienne grâce à des photos en noir et blanc, chez lui et dans son atelier. Puis la présentation d’un grand nombre de ses tableaux permet de constater l’évolution de sa palette.



Il sera possible de découvrir ses tableaux à l'occasion d' une exposition à la galerie des tropiques qui débutera le 20 avril.