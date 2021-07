Philipi Teriiharua remporte le dernier concours de pêche lagonaire

Dix bateaux sur les onze habitués et réguliers des compétitions de pêche lagunaire étaient alignés pour le départ donné à 7h40 pour un retour prévu à 16h10. « D’habitude les départs démarrent à 7h30 mais lorsqu’il y a des retards, nous attendons et nous répercutons donc les minutes de retard sur l’heure de retour pour la pesée comme c’est le cas aujourd’hui » a déclaré le président de l’association, John Bambridge, assisté de son vice-président Bruno Taoata. « Les bateaux doivent être composés de 2 à 3 personnes maximum, ni moins ni plus. C’est notre règlement intérieur. C’est de la pêche à la ligne. Le critère pur désigner le gagnant se fait au poids ; autrement dit l’équipe qui aura fait le poids le plus lourd de la pêche du jour. Ce n’est pas au nombre de poissons mais au poids. Pour participer à la compétition il faut s’inscrire et s’acquitter d’une participation de 10 000 Fcfp par équipage. Pour être membre de l’association, il faut être pêcheur, puis s’adhérer à l’association pour un tarif de 1 000 Fcfp et une cotisation annuelle de 1 000 Fcfp. Là c’est notre dernière journée de la saison. La prochaine saison de l’année reprendra à partir de la fin du mois d’août pour se terminer en novembre. En fin d’année pour la finale du championnat, les gains accumulés tout au long de l’année par chaque équipe sont additionnés et nous remettons des prix exceptionnels de 120 000 Fcfp pour la 1ère équipe, puis 110 000 Fcfp pour la 2ème équipe, puis 100 000 Fcfp pour la 3ème équipe et ainsi de suite selon le classement. Bien sûr, il faudra avoir participé aux 9 journées que nous organisons dans l’année. »