Philip Schyle à son tour renvoyé pour prise illégale d'intérêts

Tahiti, le 24 juillet 2023 – L'ancien maire de Arue, Philip Schyle, sera jugé le 10 octobre prochain en correctionnelle pour prise illégale d'intérêts dans l'affaire de l'association Tetiaroa Royal Race. Il devra également répondre d'accusations de favoritisme.



La liste des élus ou ex-élus renvoyés en correctionnelle ne cesse de s'allonger. Après Cyril Tetuanui, le maire de Mahina, Damas Teuira, ainsi que l'ancien vice-président du Pays, Jean-Christophe Bouissou, c'est au tour de l'ancien maire de la commune de Arue, Philip Schyle, d'être renvoyé devant le tribunal correctionnel par le procureur Hervé Leroy pour répondre d'accusations de prise illégale d'intérêts. Ce renvoi fait suite à l'enquête préliminaire diligentée par le parquet en octobre 2020, et menée par la section de recherches de Papeete à son encontre, pour des faits portant sur une période allant de juin 2016 à juillet 2018.



L'affaire, relatée par Tahiti Infos, avait débuté sur la base de deux plaintes déposées par la successeuse de Philip Schyle et actuelle maire de Arue, Teura Iriti. La tāvana avait alors dénoncé le fait que la commune ait accordé deux subventions de cinq et six millions de francs à l'association Tetiaroa Royal Race au sein de laquelle travaillaient plusieurs élus municipaux, parmi lesquels Jena Punaa épouse Demary, dont le mari n'était autre que le trésorier de l'association. Une association spécialement créée pour l'organisation de cette course de va'a de 120 km entre Tahiti et Tetiaroa. Selon la justice, l'ancien maire de Arue avait favorisé l'octroi de ces subventions dans le but de servir son intérêt politique.



Erreurs et maladresses



Après la révélation de cette affaire, Philip Schyle avait tenu à s'expliquer. L'ancien tāvana avait alors concédé des “erreurs” et des “maladresses” concernant le fait que “des élus municipaux aient participé aux votes de subventions en faveur de l'association Tetiaroa Royal Race dont ils étaient membres”. Il avait indiqué qu'il avait pris connaissance de ces erreurs et maladresses au moment où la “plainte avait été déposée” par Teura Iriti. L'ancien maire de Arue avait par ailleurs voulu préciser qu'il n'y avait eu aucune “intention volontaire ou frauduleuse” de sa part.



Notons qu'outre l'ancien maire de Arue, le procureur de la République a également décidé de poursuivre l'association Tetiaroa Royal Race en qualité de personne morale. Une association représentée par un sportif patenté de la mairie. Trois anciens ou actuels conseillers municipaux de la commune, dont Léo Marais, sont également poursuivis pour “prise illégale d'intérêts dans une affaire publique dont ils assurent l'administration ou la surveillance”.