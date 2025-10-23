Phénix brille à la U Padel Cup

Tahiti, le 17 novembre 2025 - Entre son organisation millimétrée et sa double victoire lors de la U Padel Cup, l’AS Phénix a une nouvelle fois confirmé sa maîtrise du padel. Depuis sa création, les tournois s’enchaînent et le nombre de licenciés augmente de jour en jour. Avec des infrastructures solides et des membres capables d’organiser de grandes compétitions, l’AS Phénix Padel continue de dynamiser son sport au Fenua. Porté par des projets ambitieux et des joueurs en constante progression, le club de Punaauia peut envisager un avenir encore plus radieux.







Du 10 au 16 novembre se tenait, sur les terrains de l’AS Phénix, la U Padel Cup. Après l’Invest in Pacific Padel Cup 2025, la Vahine Padel Cup 2025 ou encore le Mobil Senior Challenge Padel Cup, le club d’Alain Siou organisait cette fois une compétition par équipes. Toujours dans l’innovation pour maintenir la dynamique du padel, lancée il y a peu de temps, l’AS Phénix a encore une fois réussi son pari. Dix équipes inscrites, chacune composée de quinze paires et cinq remplaçants : il y avait du monde sur les huit courts mobilisés pour accueillir la U Padel Cup. Un nombre de participants impressionnant, qui ne cesse de croître et oblige désormais le club à limiter les inscriptions.







“Sur tous les tournois, on refuse du monde. On a de plus en plus de demandes. Sur ce tournoi, on a pris plus de 300 joueurs. On a même été obligés de rajouter des créneaux, le matin de 5 à 6 heures et le soir de 21 à 22 heures. On va faire construire un dixième court, car on a de plus en plus de monde.”







Vers un tournoi international au Fenua







Pour Teiki Jouen, membre du club et organisateur des tournois, l’engouement pour le padel touche désormais toute l’île. “On a une équipe de Pirae, une d’Excelsior, une de Dragon et sept de Phénix. Les joueurs prennent souvent deux abonnements dans deux clubs différents pour augmenter leur temps de jeu”, explique-t-il, une pratique bénéfique puisqu’elle élève le niveau général.







De plus en plus de pratiquants s’orientent vers une formation de haut niveau. Pour cela, le club fait venir depuis quelques mois des coachs espagnols. Dans la péninsule ibérique, le padel est un sport majeur depuis de nombreuses années. “En ce moment, nous avons deux coachs espagnols : l’un pour les groupes ‘initiation et développement’, et l’autre pour les groupes ‘élite’. Nos licenciés veulent progresser et atteindre un niveau qui leur permettra d’aller faire des tournois à l’international. Quatre d’entre eux sont partis le mois dernier à Auckland pour participer à une compétition. Alain, notre président, va partir en Calédonie pour voir comment s’organise leur tournoi international, car on aimerait en faire un ici. On a tout ce qu’il faut et maintenant, on a les outils pour bien le gérer”, ajoute Teiki Jouen. Un événement qui pourrait faire franchir un cap majeur au padel polynésien.







Phénix domine la U Padel Cup







Les dix équipes inscrites à la U Padel Cup ont entamé le tournoi dès le lundi. Les créneaux étant prévus uniquement en fin d’après-midi, la semaine entière était nécessaire pour permettre le déroulement de toutes les rencontres. Une gestion que le club maîtrise parfaitement. “On commence à avoir l’habitude d’organiser ce genre de tournoi. Sur celui-là, on a fait douze catégories pour pouvoir répartir tout le monde : hommes, femmes, mixtes et même vétérans +55 chez les hommes. On a commencé par des huitièmes de finale et ainsi de suite jusqu’aux finales.”







Les finales avaient lieu dimanche. Avec les matchs de classement, de la 3e à la 6e place, la journée a été intense. Les confrontations se sont enchaînées dans toutes les catégories. La finale opposant Phénix 1 à Phénix 2 a été particulièrement serrée. Après avoir éliminé l’équipe d’Excelsior en demi-finale, la team Phénix 1 a dû compter sur toute son armada pour venir à bout de sa formation sœur, notamment grâce à ses deux paires leaders du P500 : Yomes Carles-Cayetano Rocafort et Ridge Chung-Maona Desvignes.







Dans un duel hispano-polynésien face à Saul Rubio-Jérémy Duchier et Bruno Laitame-Loris Peytavit, les deux paires ont livré un combat intense dans ces finales du plus haut niveau de ce tournoi. Mais le résultat final ne dépendait pas uniquement de ces confrontations Élite, mais bien des treize autres finales opposant les équipes du même club. Avec neuf victoires contre six, et malgré la défaite en finale P250 féminine – où la paire Ayshka Zima-Heimana Chung s’est inclinée face à la Suédoise Victoria Strom et la Polynésienne Mayka Zima – la team Phénix 1 décroche le titre dans un tournoi une fois encore pleinement réussi.





