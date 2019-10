Pharmacies, médecins et vétérinaires de garde du vendredi 1er au lundi 4 novembre 2019

Médecins de garde Du vendredi 1er novembre 2019 à 06h00 au samedi 02 novembre 2019 à 06h00



Iles du vent :



-Secteur Papeete-Faa’a et Punaauia : Dr BONDOUX Didier Tel. 40 82 92 33 - 89 67 90 08



-Secteur Papeete-Pirae-Arue-Mahina : Dr DEBRUYNE-BRODELLE Véronique Tel. 40 83 48 00 - 87 73 25 44



-Commune de Paea : Dr BAUDY Charlotte Tel. 40 53 35 12



-Commune de Papara : Dr MORIN Eric Tél. 40 57 39 99



-Taravao et la presqu’île : Dr GAYET Stéphanie Tel. 40 57 51 57



-Secteur de MOOREA : Dr BOUCHET Nicolas Tel. 40 56 47 47



Iles sous le Vent :



-Ile de Bora-Bora : Dr LOPEZ-EGUILAZ Maria Tel. 40 60 36 36



-Ile de Huahine : Dr CARBONNIER Hervé de 08h00 à 11h00 Tel. 40 68 82 20



-Ile de Raiatea : Dr DAMERY-BEYLIER Isabelle Tel. 40 66 49 66



-Ile de Tahaa : Dispensaire de Tahaa Tel. 40 65 63 31



TUAMOTU



- Ile de Rangiroa : Dr GUITTON Etienne Tel. 87 37 20 05





Médecins de garde Du samedi 02 novembre 2019 à 12h30 au lundi 04 novembre 2019 à 06h00



Iles du vent :



-Secteur Papeete-Faa’a et Punaauia : Dr Dr BOUTRY Odile Tel. 40 46 18 18



-Secteur Papeete-Pirae-Arue-Mahina : Dr FICHTER Charles Tel. 40 42 07 70



-Commune de Paea : Dr BAUDY Charlotte Tel. 40 53 35 12



-Commune de Papara : Dr NEGUI Gilles Tél. 40 57 40 90



-Taravao et la presqu’île : Dr LAFITTE Bernard Tel. 40 57 21 88



-Secteur de MOOREA : Dr BUONAMINI Sabrina Tel. 40 56 15 55



Iles sous le Vent :



-Ile de Bora-Bora : Dr ROUSSANALY Azad Tel. 40 67 77 95



-Ile de Huahine : Dr CARBONNIER Hervé dimanche de 08h00 à 11h00 Tel. 40 68 82 20



-Ile de Raiatea : Dr Dr GRES Thomas Tel. 40 66 28 60



-Ile de Tahaa : Dr ROUVEYROL Régis Tel. 40 65 60 60



TUAMOTU



- Ile de Rangiroa :