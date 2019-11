Pharmacies, médecins et vétérinaires de garde du samedi 9 au mardi 12 novembre 2019

Médecins de garde Du samedi 09 novembre 2019 à 12h30 au lundi 11 novembre 2019 à 06h00



Iles du vent :



-Secteur Papeete-Faa’a et Punaauia : Dr Dr BUFFET PATRICK Tel. 40 83 45 41



-Secteur Papeete-Pirae-Arue-Mahina : Dr GASTINEL XAVIER Tel. 40 42 54 38



-Commune de Paea : Dr COVIC ERIK Tel. 40 53 27 52



-Commune de Papara : Dr BEAUCOUSIN LAURENT Tél. 40 57 40 90



-Taravao et la presqu’île : Dr GAUTHIER NICOLAS Tel. 40 57 10 20



-Secteur de MOOREA : Dr BUSSEUIL BRIGITTE Tel. 40 56 26 19



Iles sous le Vent :



-Ile de Bora-Bora : Dr DUVAL FRANCOIS Tel. 40 67 67 07 / 87 78 27 80



-Ile de Huahine : Dr BANFF NATALY dimanche de 08h00 à 11h00 Tel. 40 68 81 81



-Ile de Raiatea : Dr LAMARQUE DIDIER Tel. 40 66 33 66 / 87 72 39 81



-Ile de Tahaa : DISPENSAIRE DE TAHAA Tel. 40 65 63 31



TUAMOTU



- Ile de Rangiroa : DR GUITTON ETIENNE Tel. 87 37 20 05





Médecins de garde Du lundi 11 novembre 2019 à 06h00 au mardi 12 novembre 2019 à 06h00



Iles du vent :



-Secteur Papeete-Faa’a et Punaauia : Dr CHAMPENOIS SOPHIE Tel. 40 45 46 47



-Secteur Papeete-Pirae-Arue-Mahina : Dr JACQUEMIN AGNES Tel. 40 42 89 20



-Commune de Paea : Dr COVIC ERIK Tel. 40 53 27 52



-Commune de Papara : Dr MORIN Eric Tél. 40 57 39 99



-Taravao et la presqu’île : Dr GAYET Stéphanie Tel. 40 57 51 57



-Secteur de MOOREA : Dr DUTERTRE GEVOLDE MARIE PAULE Tel. 40 56 18 18 / 89 23 83 94



Iles sous le Vent :



-Ile de Bora-Bora : Dr JUEN MARIE JOSEPH Tel. 40 67 70 62



-Ile de Huahine : Dr CARBONNIER Hervé de 08h00 à 11h00 Tel. 40 68 82 20



-Ile de Raiatea : Dr GRES THOMAS Tel. 40 66 28 60



-Ile de Tahaa : Dispensaire de Tahaa Tel. 40 65 63 31



TUAMOTU



- Ile de Rangiroa : Dr GUITTON Etienne Tel. 87 37 20 05