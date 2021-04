Pharmacies, médecins et vétérinaires de garde du Samedi 17 au Lundi 19 avril 2021

Pharmacies de garde : Du samedi 17 avril au lundi 19 avril 2021



- Papeete :Pharmacie du VAIMA Tél. 40 42 97 73

Samedi et Dimanche de 8h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30

En cas de réelle urgence établie par une ordonnance du jour sur laquelle le médecin aura inscrit l'heure de la prescription, veuillez appeler la DSP au 40 47 01 47 ou 40 47 01 44.



- Faa’a : Pharmacie TIARE TAHITI Tél. 40 83 29 44

Samedi de 7h30 à 11h30 et de 15h00 à 18h00

Dimanche de 8h00 à 11h00

En cas de réelle urgence établie par une ordonnance du jour sur laquelle le médecin aura inscrit l'heure de la prescription, veuillez appeler la gendarmerie de Faa'a au 40 46 72 00.



- Punaauia : Pharmacie MOANA NUI Tél. 40 43 16 98

Samedi et Dimanche de 8h00 à 20h00

En cas de réelle urgence établie par une ordonnance du jour sur laquelle le médecin aura inscrit l'heure de la prescription, veuillez appeler la police municipale de Punaauia au 40 54 38 60