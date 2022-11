Pfel & Greem de C2C en tournée au fenua

TAHITI, le 24 novembre 2022 - La première date du duo de DJs, Pfel & Greem, c’est ce vendredi. Issus du collectif C2C, ils sont en Polynésie pour quatre représentations à Tahiti, Moorea et Bora Bora. Pour eux, le vinyle est “un moyen d’expression”.



Le duo de DJs Pfel & Greem, du collectif C2C, est au fenua pour quatre dates. Ils mixeront ce samedi au Baroof et ce dimanche au Sofitel de Moorea pour une beach party, puis le 2 décembre à la Brasserie Hoa et le 3 décembre au Bloody Mary’s Bora Bora.



Ils ont une manière bien particulière de jouer. Difficiles à classer, les quatre DJs du collectif C2C (20Syl, Greem, Atom et Pfel) sont issus du hip-hop. Mais ils ne sont pas restés cloisonnés dans ce style. “ On puise dans différentes musiques, on ajoute des basses, de la batterie. On garde la musicalité, l’harmonie à laquelle on ajoute la puissance des rythmes ”, explique DJ Greem. Ils créent et composent.



C2C, anciennement Coups2Cross, est né en 1998. “Cross est un terme qui fait référence au crossfader qu’on utilise pour jouer, rien de violent”, glisse DJ Greem à propos du nom. Les quatre artistes fondateurs, des copains de lycée, sont originaires de Nantes. Ils ont notamment signé le titre Down the Road en 2012 qui les a fait connaître à l’international. “C’est quelque chose d’intemporel, d’intergénérationnel qui continue à plaire”, constate DJ Greem.



Quatre fois champions du monde



Les C2C ont été quatre fois champions du monde par équipe du Disco Mix Club (organisation internationale de disc jockeys créée en 1983 et connue pour son championnat international de DJs hip-hop). “ On s’est formé sur le tas, on considère vraiment les platines comme des instruments .” Leur premier EP, intitulé Down The Road, est sorti en janvier 2012 et le premier album en septembre 2012 intitulé Tetr4. Lors des Victoires de la musique en février 2013, le groupe des C2C a remporté quatre trophées. Il a ensuite réalisé une tournée des Zénith de France, une tournée en Allemagne avec cinq dates, puis une tournée américaine avec deux dates au festival Coachella. Enfin, l'été 2013 est marqué par leur présence dans de nombreux festivals français et dans d'autres pays. Des sessions concerts et studios se sont ensuite succédé.



Pfel fait aussi partie de aussi de Beat Torrent, Greem du groupe de hip-hop soul jazz Hocus Pocus. Ensemble, ils constituent un duo qui monte toujours sur scène. “ On propose des sets à quatre platines. Le groupe C2C existe toujours, mais on a des aspirations différentes. 20Syl et Atom sont plus en studio. Avec Pfel, on fait des tournées dans la continuité du côté live de C2C .”



À Tahiti, les sets dureront entre 1h30 et 2 heures en fonction du public. Ils seront précédés de premières parties assurées par des DJs locaux. “ On est là pour faire découvrir une autre façon de mixer ”, annonce DJ Greem. Arnaud de L.A Production Tahiti, qui fait venir les artistes, insiste en plus sur l’aspect échange avec les DJs locaux. “ L’objectif de L.A Production est de faire découvrir des nouveaux styles de musique et de créer du lien entre les artistes .” Pfel & Greem disent apporter une énergie particulière en plus de l’énergie déjà portée par la musique. “ On fait des mélanges, on propose quelque chose sur scène de très visuel, on bouge, on appelle le public, on communique avec lui. On a l’habitude de dire que le public est un autre musicien du groupe, nous on a besoin de lui ! On va chercher les gens, on cherche à les faire danser .”