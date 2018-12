Pétanque - Mémorial Yannick Bocahut : Succès de la première édition

Parole à Kévin Bocahut :



Quelques mots sur cet événement et tes motivations ?



« Le mémorial de mon père a été une réussite avec un total de 800 personnes présentes sur les deux jours, dont 600 participants. Mon association a pour but de récolter des fonds afin de financer le déplacement de jeunes pour le championnat du monde de pétanque qui se déroulera en 2019 au Cambodge. Ils pourraient y être confrontés aux meilleurs mondiaux de la discipline. Par la suite, je compte ouvrir une école de pétanque si tout se passe bien. »



« Il faut penser à notre jeunesse car sans eux notre sport se meurt. Nous avons le potentiel pour prétendre au titre mondial mais nous n’avons pas le budget pour les encadrer et les pousser plus loin. Grace à mon expérience dans la pétanque, je donnerais tout ce que je sais pour nos jeunes murissent plus vite en expérience. Je compte réitérer le mémorial de mon père Yannick Bocahut l’année prochaine, à Pâques, avec la venue des champions du monde de pétanque, si tout se passe bien. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Je tiens sincèrement à remercier tous mes sponsors (Inter Sport, Laiterie Roche, Tahiti Infos, Yune Tung, Sunzil, Nestlé, Opt, Vini, Vodafone, Brasserie de Tahiti, Cps, Plastiserd, Salaison de Tahiti, Mairie de Papara, CarrefourTaravao, l’association Tamarii Taharu’u) pour leur généreuse contribution. Grace à eux, l’organisation s’est déroulée dans des conditions optimales et le succès fut au rendez-vous. Leur aide nous permettra en effet de mener à bien notre mission qui consiste à promouvoir notre discipline auprès de notre jeunesse. »



« Un grand merci à tout le monde et on se revoit fin avril de l’année prochaine pour un très gros concours en doublette homme et doublette femme avec, là aussi, une journée spécialement dédiée au concours de tir et au concours de point. Je tiens à remercier tous les personnes présentes, mon staff, ma famille et mes amis, sans qui je n’aurais rien pu faire, car travailler bénévolement demande du courage et mental de fer. »