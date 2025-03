Personnalités préférées des 7-14 ans: Léon Marchand superstar

Paris, France | AFP | mercredi 18/03/2025 - L'effet Jeux olympiques se voit aussi chez les enfants: le nageur Léon Marchand et le judoka Teddy Riner, stars des JO de Paris, entrent directement aux deux premières places du classement annuel des personnalités préférées des 7-14 ans publié par le Journal de Mickey mercredi.



Quintuple médaillé aux Jeux de Paris, dont quatre fois en or, Léon Marchand réalise le Grand Chelem dans ce classement: il est "plébiscité" par "toutes les catégories" de sondés, "les filles, les garçons, les primaires et les collégiens", a indiqué le Journal de Mickey dans un communiqué.



Autre fait marquant: l'absence des femmes dans le top 10. Seules quatre femmes figurent dans le top 27.



La première, la chanteuse Louane, est 14e. Les autres sont deux chanteuses, Vitaa (20) et Aya Nakamura (27), et une comédienne, Mimie Mathy (26).



Le Journal de Mickey y voit "un reflet des inégalités persistantes en matière de visibilité et de reconnaissance, notamment dans le sport et les médias".



Après avoir été cinq fois numéro 1, le rappeur Soprano redescend quatrième. Auréolé du carton de son film "Un p'tit truc en plus", l'humoriste et réalisateur Artus entre directement à la troisième place.



Parti du PSG pour rejoindre le Real Madrid à l'été 2024, le footballeur Kylian Mbappé perd 7 places et est 11e.



Mais le foot reste bien représenté dans le top 10, avec Antoine Griezmann (5e), Olivier Giroud (7e) et Zinédine Zidane (8e).



Ce sondage a été réalisé par l'institut Ipsos du 5 au 13 février auprès d'un échantillon représentatif de 400 enfants de 7 à 14 ans.



On leur a soumis une liste de 85 personnalités francophones dans l'actualité de 2024. Seules les personnalités connues par au moins de la moitié des sondés ont été conservées pour figurer dans le classement (soit seulement 27 sur 85). Les sondés ont noté chacune de ces personnalités de 1 à 10 pour établir le classement.



Malgré leur popularité chez les ados, les YouTubeurs ne figurent pas dans le classement général car ils ne sont pas assez connus des plus jeunes enfants.



A l'inverse, ils sont "adorés des collégiens: avec une note d'appréciation de 7,95, Inoxtag est leur deuxième personnalité préférée, suivi de Michou (3e) et Squeezie (6e)", note le Journal de Mickey.