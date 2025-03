Pérou : un incendie en cours depuis six jours en plein Lima

Lima, Pérou | AFP | dimanche 09/03/2025 - Des équipes de pompiers tentent d'éteindre un incendie qui est en cours depuis six jours dans le centre historique de Lima et affecte plusieurs bâtiments commerciaux, a déclaré dimanche l'un des chefs des secours.



"Nous essayons d'éteindre le dernier foyer de l'incendie", a dit à l'AFP le brigadier Carlos Malpica, de la Brigade générale des pompiers volontaires du Pérou.



M. Malpica a précisé que l'incendie était maîtrisé à 90%, mais qu'une centaine de pompiers cherchaient encore à atteindre le cœur du feu en enlevant les débris de bâtiments partiellement effondrés.



"Il n'y a aucune possibilité de propagation, mais l'extinction de l'incendie dépendra du volume d'eau et de l'accès nécessaire. Dans le pire des cas, nous pourrions être en mesure de l'éteindre d'ici mardi", a déclaré M. Malpica.



"Nous sommes à la fin, mais ces dernières étapes sont plus compliquées", a-t-il expliqué.



Les pompiers, avec l'aide d'un drone équipé d'une caméra thermique, ont pu localiser des poches de feu à différents niveaux de l'un des bâtiments où le sinistre s'est déclaré.



Le chef des pompiers a confirmé qu'une centaine de personnes ont subi des dégâts et que 20 pompiers avaient été contaminés par de la fumée et des gaz toxiques.



Plusieurs voisins ont réussi à sortir à temps avec quelques biens ménagers tels que des réfrigérateurs, des chaises et des matelas.



La municipalité de Lima a installé des dizaines de tentes bleues sur une place voisine, avec de la nourriture et de l'eau, pour venir en aide aux sinistrés.



L'incendie s'est déclaré lundi après-midi dans un entrepôt de jouets et d'aliments emballés qui opérait sans licence dans un immeuble de Barrios Altos, dans le centre historique de la capitale.



"C'est l'un des plus grands incendies de Lima après celui du centre commercial Nicolini en 2017", où deux personnes avaient trouvé la mort, a souligné la source.



L'incendie a dégagé une fumée noire et toxique visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Au moins quatre bâtiments qui se sont effondrés "ne respectaient aucune réglementation", selon M. Malpica.



Près de 300 hommes ont été mobilisés les premiers jours. Selon Mario Casaretto, nommé par la mairie de Lima pour gérer la crise, la zone a été évacuée rapidement, ce qui a permis d'éviter une tragédie.

le Dimanche 9 Mars 2025 à 13:26 | Lu 115 fois