Pérou: un camion explose en ville, au moins quatre morts

Lima, Pérou | AFP | vendredi 23/01/2020 - L'explosion d'un camion transportant du gaz a fait jeudi au moins quatre morts, 49 blessés et détruit 14 maisons dans un quartier sud de Lima, a indiqué le ministère de la Santé.



Deux des quatre victimes sont un enfant de neuf ans et une jeune homme de 18 ans, tous deux décédés à l'hôpital où ils avaient été transportés pour des brûlures graves, a indiqué le ministère.

"La majorité des blessés ont des brûlures sur environ 80% de leur corps", a précisé la ministre de la Santé, Maria Luisa Hinostroza. Sept enfants blessés sont dans un état grave, a indiqué de son côté le directeur de l'Institut de la Santé, Ricardo Zopfi, interrogé par une radio.

L'accident, très spectaculaire, a eu lieu peu avant 7H00 locales (12H00 GMT), quand la majorité des 500.000 habitants de Villa El Salvador sortaient pour aller travailler.

L'explosion s'est produite à la suite d'une fuite de gaz, provoquée par le décrochage d'un tuyau du camion à la suite d'un cahot sur la route.

Quelque 13 camions de pompiers ont été nécessaires pour venir à bout de l'incendie, qui a détruit au moins des habitations autour du lieu de l'explosion.

"Il faut enquêter sur les causes" de l'accident, a déclaré à la presse le président Martin Vizcarra.