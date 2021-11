Pérou : séisme de magnitude 7,5 dans le nord

Lima, Pérou | AFP | dimanche 28/11/2021 - Un séisme de magnitude 7,5 a frappé dimanche à l'aube le nord du Pérou, faisant dix blessés et des dégâts matériels, selon les premières informations des autorités péruviennes.



Le tremblement de terre a secoué à 05H52 heure locale (10H52 GMT) la jungle septentrionale ainsi qu'une vaste zone voisine de la côte centrale, a précisé l'Institut national de géophysique péruvien.



Ce dernier situe l'épicentre à 98 km à l'est de Santa Maria de Nieva, le chef-lieu de la province de Condorcanqui dans le département d'Amazonas, à 860 km au nord-est de Lima près de la frontière avec l'Equateur, à une profondeur de 131 km.



Santa Maria de Nieva se trouve dans une zone peu peuplée où vivent des indigènes, sur les rives de la Nieva, une rivière.



Selon la défense civile, le séisme a fait dix blessés et 175 sans-abri, tandis que onze maisons ont été détruites dans l'Amazonas.



Le séisme a également provoqué des dégâts sur des infrastructures dans au moins deux provinces d'Equateur, a annoncé son président, Guillermo Lasso.



Au Pérou, la secousse a été ressentie sur quasiment la moitié du territoire, dans le nord et le centre, notamment dans des régions comme Piura, Tumbes, Lambayeque, Ancash et dans la capitale.



A Lima, située à plus de mille kilomètres au sud de l'épicentre, la population est descendue dans les rues de certains quartiers.



La capitale péruvienne, peuplée de dix millions d'habitants, avait déjà été secouée un peu plus tôt dimanche matin par une autre secousse de magnitude 5,2.



"Nous sommes tous sortis dans la rue, nous avons très peur", a déclaré au téléphone à la radio RPP Lucia, de la ville de Chota dans la région de Cajamarca, dont est originaire le président péruvien Pedro Castillo.



"Le mouvement a été immense", a aussi témoigné auprès de RPP Hector Requejo, le maire du district de Santa Maria de Nieva, qui compte 2.500 habitants. Il a raconté que quelques maisons construites en terre séchée et en bois s'étaient effondrées.



Dans le disctrict de La Jalca, également dans le département d'Amazonas, le clocher de 14 mètres de haut d'une église coloniale s'est écroulé.



Des coupures d'électricité ont été signalées dans les régions affectées.



Le Pérou est secoué chaque année par au moins 400 tremblements de terre perceptibles par la population, car il est situé sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone d'activité tellurique qui s'étend le long de la côte ouest du continent américain.



Le 15 août 2007, un séisme de magnitude 7,9 dont l'épicentre avait été localisé sur la côte centrale avait secoué le port de Pisco, faisant 595 morts.