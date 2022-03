Pérou: accord d'indemnisation avec Repsol après la marée noire

Lima, Pérou | AFP | vendredi 04/03/2022 - Le gouvernement péruvien a annoncé vendredi un accord avec la compagnie pétrolière espagnole Repsol pour indemniser les milliers de personnes affectées par les conséquences de la marée noire survenue mi-janvier dans une raffinerie à 30 km au nord de Lima.



"Le gouvernement a obtenu de Repsol la signature d'un accord de compensation économique en faveur des personnes touchées par la marée noire dans la mer de Ventanilla", lors du déchargement d'un tanker dans la raffinerie La Pampilla propriété de Repsol, a indiqué sur Twitter Anibal Torres, chef de cabinet du président Pedro Castillo.



"La société s'engage à payer jusqu'à 3.000 soles (environ 731 euros) par personne à titre d'avance", a-t-il ajouté, dans l'attente que soient fixés les montants d'indemnisation individuels.



Le gouvernement péruvien a estimé qu'au moins 5.000 pêcheurs et commerçants ont été directement impactés par le déversement accidentel le 15 janvier de l'équivalent de 12.000 barils de pétrole brut.



La nappe de pétrole a été poussée par les courants jusqu'à 140 km au nord de la raffinerie. Elle a entraîné la mort de milliers de poissons et d'oiseaux marins et mis des centaines de pêcheurs artisanaux au chômage. En plein milieu de l'été austral, le secteur touristique de la zone a également été touché de plein fouet.



Repsol, dans un communiqué, a réitéré son "engagement à remédier aux dommages que la marée noire a causés aux communautés de la zone affectée", soulignant qu'elle a déjà débloqué une aide d'environ 3,3 millions de soles (800.000 euros).



La compagnie pétrolière a rappelé que l'accident était dû au "mouvement incontrôlé" du pétrolier Mare Doricum en raison de la forte houle provoquée par la puissante éruption volcanique aux îles Tonga qui a provoqué un tsunami dans le Pacifique.



Elle a présenté une demande d'indemnisation à la société italienne Fratelli d'Amico Armadori, propriétaire du tanker.



Repsol a assuré le 18 février avoir collecté 98% du pétrole déversé, bien que ce volume diffère des chiffres estimés par les autorités péruviennes.



Le ministère de l'Environnement estime qu'au moins 1.400 hectares de terre et de mer ont été touchés, dont 500 hectares de réserve de faune marine protégée.