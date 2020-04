Perles : L’exonération de DSPE ne fait pas que des heureux

Tahiti, le 2 avril 2020 - Alors que le gouvernement a choisi d’exonérer les perliculteurs locaux de taxes sur la perle (droit spécifique de la perle à l’export), deux associations de vendeurs de perles noires de Hong Kong et du Japon alertent sur les risques de chute des prix de la perle après une telle décision.



Annoncée la semaine dernière par le vice-président Teva Rohfritsch dans le cadre de son plan de sauvegarde de l’économie polynésienne pour compenser les pertes de revenus des perliculteurs, l’exonération de droit spécifique de la perle à l’export (DSPE) ne semble pas faire l’unanimité. Dans un communiqué diffusé hier, les présidents des Tahitian Pearl Association de Hong Kong et Tahiti Pearl Promotion Society of Japan alertent le gouvernement polynésien sur l’effet d’une telle décision sur l’économie du secteur. En effet, cette DSPE qui correspond à une taxation à l’exportation des perles constitue une sorte de “filtre” pour éviter les ventes à l’export de perles trop légères et de basse qualité et permet d’éviter la baisse du prix moyen des perles.



“Le gouvernement souhaite supprimer temporairement la DSPE taxe à l’exportation sur les perles et relâcher une grande quantité de produits de qualité inférieure sur le marché”, indique le communiqué. “Cette mesure pourrait entraîner une baisse des prix unitaires et une perte totale de crédibilité sociale, avec pour conséquence un effondrement industriel”. Les deux associations estiment que “le consommateur fait vivre l’industrie, et celui-ci n’osera pas acheter un produit qui perd de la valeur ou qui trahit sa confiance” et qu’en l’occurrence “les consommateurs n’achèterons pas de perles dont le prix baisse de plus en plus”.