Pénurie de pièces de 1 et 2 Fcfp

Ces petites pièces coûtent plus cher à fabriquer que leur valeur faciale, ont un impact négatif sur l'environnement, elles sont perdues facilement, encombrent nos porte-monnaie et boites à gants, ralentissent nos passages à la caisse et ne servent aucun intérêt pratique ou économique. Au point que de nombreux pays ont décidé de les abandonner.



Par exemple il n'y en a plus chez nos voisins des Fidji, des Vanuatu, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Dans le monde, le Canada, la Russie, l'Argentine, et de nombreux pays Européens dont la Belgique, l'Italie, les Pays-Bas, la Suisse ou l'Irlande se passent sans problème de leurs petites pièces de 1, 2 voire même 5 centimes.



En général, ces pays pratiquent l'arrondi au plus proche sur la facture totale. Par exemple :

- Si vous devez payer 557 Fcfp pour vos courses, on arrondit à 555 Fcfp

- Si le total atteint 558 Fcfp, on arrondi à 560 Fcfp.



Quelques rares pays arrondissent toujours en-dessous pour favoriser les consommateurs. Les paiements par chèque ou par carte ne sont pas concernés.