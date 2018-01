Pêche sous marine – Stage sécurité : La sélection a partagé ses secrets

Keanau Legoff, 16 ans :



Qu’est ce qui t’a attiré ?



« Ce qui m’a attiré, c’est de pouvoir apprendre des techniques que je ne connaissais pas, je suis venu pour m’améliorer. J’étais au courant de certains dangers mais voir des choses sur internet et les voir en vrai, c’est pas pareil. J’étais curieux d’en savoir plus sur ces dangers. C’est venu de moi, pas de mes parents. »



Qu’as tu pensé de ces échanges ?



« Ce sont des choses bonnes à savoir, c’est bon de connaître les dangers. Comme ça quand on pêche on est plus vigilants. Ca me donne envie de poursuivre dans cette voie, comme ça à l’avenir je serai plus attentionné, ma vie de pêcheur durera plus longtemps. »