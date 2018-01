Apnée – Focus Sur Denis Grosmaire : « l’apnée, un voyage intérieur »

Comment alerter un pêcheur sous marin même expérimenté ?



« Je commence par lui pauser des questions sur ses pratiques. On se rend compte alors que l’hyperventilation est pratiquée, une pratique qui est à bannir. Beaucoup plongent seuls et sont trop lestés ce qui augmente encore le risque d’accident. Ensuite d’autres points, ne pas plonger quand on est fatigués, stressés, surtout pas quand on a bu de l’alcool la veille ou le jour même…On peut alors déjà donner quelques conseils pour attirer leur attention. »



« En 2016, sur Moorea on a eu quatre morts, deux en 2017, c’est ce qui nous a motivés à mettre en place ces actions de formation. On a de tout, de 15 à 50 ans, des gens qui vivent de la pêche, des présidents d’associations de pêcheurs...On leur demande à leur tour de faire passer le message. On ne fait pas de rétention d’information, on est là pour ouvrir tout ça, pour qu’il y ait le moins d’accidents possible. Je remercie le Maire pour la confiance accordée à ce niveau là, on va poursuivre les actions sur Moorea et pourquoi pas sur d’autres îles. »



Projets de compétition ?



« L’année dernière lorsque j’étais en métropole pour devenir instructeur d’apnée, j’ai participé à une compétition et malgré le stress lié à cette première participation, je m’en suis quand même bien sorti. Cela m’a donné envie de faire d’autres compétitions en 2018. Ma discipline c’est l’immersion libre. »



« Je me suis inscrit au Vertical Blue qui se passe au Deep Blue Hole au Bahamas, ce trou bleu qui descend à plus de 200 mètres où Guillaume Nery a fait sa vidéo « Free Fall ». Ce n’est pas un championnat du monde mais c’est une compétition très prestigieuse. J’ai commencé ma préparation physique depuis plusieurs mois et j’aimerai bien représenter la Polynésie à travers de bonnes performances. »



Qu’est ce qui t’attire dans l’aspect compétition ?



« Cela m’oblige à me préparer physiquement et mentalement. Cela m’oblige à pousser mes entrainements, mes limites, à bien gérer mon mode de vie, mon alimentation. C’est un plaisir pour moi de passer du temps sous l’eau, de faire des sessions de statique. Je prends vraiment du plaisir à faire de l’apnée dans toutes ses disciplines. La cerise sur le gâteau va être de participer à cette compétition. Je serais peut être le premier tahitien à participer à une compétition de ce genre. »