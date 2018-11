Pêche sous-marine - Coupe de Teva i uta : Une compétition qualificative pour les Océania

Une Coupe qualificative pour les Océania



Les frères Ateo et Anthony Paheroo, des anciens champions, ont des palmarès à faire frémir les compétiteurs actuels. Ils ont écumé les compétitions locales, nationales et internationales et ont fait briller les flèches tahitiennes sur les plus hautes marches des podiums. Championnat de Polynésie, de France, d’Europe, du monde…aucune compétition ne manque à leur palmarès. Et c’est donc en toute logique, que le maire M. Tearii Alpha a tenu à les féliciter. Le président du COPF, M. Provost, était présent aussi pour rappeler l’intérêt de se souvenir de nos anciens et de permettre à nos jeunes de les côtoyer et de s’enrichir de toutes leurs connaissances.



Les duos Williams/Tixier et Buchin/Lamartinière nous représenteront aux prochains Océania, prévus au mois de mai 2019 en Australie. Le tournoi se déroulera dans le sud-est du Pays dans la ville d’Eden. Lors des deux dernières éditions, les Tahitiens avaient remporté la médaille d’or (2017 à Guam) et la médaille d’argent (2018) Hawai’i). Il s’agira d’une première sélection pour le duo des Black Fins de Raiatea, Michel Williams et Taumata Tixier, double champion de Polynésie 2017/2018.



Les clubs de Tehoro iti et Heke remercient chaleureusement le maire de Teva i uta et son conseil municipal, les établissements Nautisports et STH ainsi que tous les participants à la Coupe et au tāmā’ara’a. Māuruuru maita’i ! La saison est terminée et elle reprendra au mois de janvier prochain. Rahiti Buchin / FTSSC