Pêche miraculeuse: des "poissons pénis" apparaissent sur une plage californienne

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | vendredi 13/12/2019 - Interdit aux moins de 18 ans: des milliers de vers marins --surnommés "poissons pénis" en raison de leur forme-- sont apparus cette semaine sur une plage californienne, grivoisement exposés aux yeux de tous par une tempête.



Ces créatures, connues scientifiquement nous le nom d'Urechis unicinctus, se sont échouées sur Drakes Beach, au nord de San Francisco.

D'une taille pouvant atteindre 25 centimètres et avec une boursouflure au niveau de la tête, ces "poissons pénis" sont connus pour creuser des terriers en forme de "U" dans une bande de sable, qu'ils utilisent pour attraper de la nourriture (planctons, bactéries...).

Principalement trouvés en Californie, ils sont considérés comme un mets délicat en Corée du Sud, où on leur prête des effets aphrodisiaques.

Le "poisson pénis" a "la forme parfaite pour une vie souterraine", a expliqué cette semaine le biologiste Ivan Parr dans une chronique sur le site du magazine Bay Nature.

Ces vers marins, détaille-t-il, existent depuis plus de 300 millions d'années.

"Ils sont la proie des huîtres, des flets, des poissons, des raies, des goélands et des humains", qui les consomment fris, grillés ou en sashimi.

De fortes pluies les ont révélés cette semaine.

"Ce sont les risques quand votre maison est en sable", note Ivan Parr. "Les grosses tempêtes peuvent tout à fait s'acharner sur l'estran, dégageant les sédiments et laissant le reste des éléments du littoral échoués sur la rive".