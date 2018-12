Pêche aux trocas : 23 tonnes récoltées, plus de 7 millions pour les familles de Mataiea

PAPEETE, le 12 décembre 2018- Mardi 11 décembre, les pêcheurs de Mataiea s'étaient réunis au fare va'a de Tehoro pour la pesée des trocas. Après environ 1 mois d'ouverture autorisée de la pêche, c'est le fruit d'un dur labeur qu'ils ont récolté. Avec le concours de la mairie qui a aidé au transport des sacs de 50 kg, les 33 groupes participants, représentants 211 personnes étaient présents.



La SARL Sangue, attributaire du marché de l'achat des coquillages et représentée par Jean-Pierre était présente avec notre conseiller municipal Clément Vergnhes et les agents de contrôle de la DRMM (Direction des Ressources Marines et Minières). Un sac par groupe a ainsi été ouvert au hasard pour contrôler le respect des tailles minimums.Bravo aux pêcheurs qui ont parfaitement respecter ces quotas.



Ce fut une pêche exceptionnelle ! Après la pesée des sacs, c'est 23,520 tonnes de trocas qui ont été pêché à Mataiea, dont 20,797 tonnes de catégorie A et 2,723 tonnes de catégorie B. C'est ainsi 7.090.720 F, répartit sur 33 groupes qui ont été distribués .

En moyenne, chaque groupe a reçu environ 200.000f, le minimum étant de 70.000f et le maximum de 580.000f pour le groupe ayant pêché le plus de trocas. Voilà un beau cadeau de noël pour les familles !