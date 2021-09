Payer son bus depuis son téléphone

Tahiti, le 21 septembre 2021 – Après la mise en service d'une application et d'un site internet en octobre 2020, le réseau de transport en commun Tere Tahiti lance à partir de mercredi matin sa boutique en ligne. Les usagers pourront désormais acheter leurs tickets de transport ou recharger leur carte prépayée à l'avance depuis un téléphone ou un ordinateur.



“La boutique en ligne permettra aux usagers d'acheter leurs tickets ou de recharger leurs cartes d'abonnement sans avoir à se rendre en agence. Cela permettra également de réduire le temps à la montée dans le bus”, explique Xavier Chung Sao, directeur de production au sein de la société de réseau de transports en commun de Tahiti (RTCT) qui exploite le réseau de transports collectifs Tere Tahiti. Cette boutique en ligne a été présentée mardi matin à Taravao en présence du ministre des Grands travaux en charge des transports terrestres, René Temeharo. Un nouvel outil qui sera accessible et opérationnel au grand public dès mercredi. Après la mise en service d'une l’application et du site internet “Tere Tahiti” en octobre 2020, ce lancement concrétise une nouvelle étape de la modernisation du réseau de transports en commun à Tahiti.



Avec l'accès à cette boutique en ligne, les usagers n'auront plus l'obligation de se déplacer en agence s'ils souhaitent acheter des tickets avant leur montée dans le bus avec une mise à disposition d'un espace de vente disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. À partir d’un smartphone, d’un ordinateur ou encore d’une tablette, les clients ont désormais accès, en plus de l'information en temps réel sur les horaires et les itinéraires, à un service numérique supplémentaire sur le site web www.teretahiti.pf et l’application Tere Tahiti.



Une fois le ticket payé en ligne sur l'une des deux interfaces, un mail sera envoyé à l'usager qui pourra télécharger un QR code à scanner lors de la montée dans le bus. “Le paiement en ligne va aussi permettre de réduire les échanges de monnaie avec les chauffeurs”, précise le directeur de production de RTCT. “Le chauffeur va juste vérifier si le code est bien valable”.

Afin d'inciter les usagers à prendre leurs tickets à l'avance en ligne, “des remises sont appliquées sur la boutique en ligne”. Ainsi, une remise de -15% est appliquée sur les tickets aller-retour et les carnets de dix tickets, ainsi qu’une remise de -25% sur les abonnements.