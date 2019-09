Paulet et Vahinemoea se neutralisent

PAPEETE, le 2 septembre 2019 - Le club de boxe thaïlandaise « Team Arupa fighting » proposait une soirée boxe thaï samedi soir à Fautaua, à Pirae. L’affiche de la soirée, opposant Teva Paulet à Heremoana Vahinemoea, s’est terminée par un match nul.



Une soirée de boxe thaïlandaise était proposée samedi soir à Fautaua par le club Team Arupa, sous l’égide de la fédération tahitienne de boxe thaïlandaise et disciplines associées. Dans le combat phare, Teva Paulet était opposé à Heremoana Vahinemoea.



Combattant expérimenté ayant également touché au MMA, Teva Paulet a montré du style et une belle technique, avec de nombreux coups de pieds mais aussi des coups de genoux. Heremoana Vahinemoea n’a pas démérité en parvenant à tenir tête à un adversaire expérimenté, il parvient à arracher le nul à la suite d’un bon combat.

La prochaine soirée de boxe thaï aura lieu le 28 septembre à Vairao et sera organisée par la Team Black Devil Muay thai/MMA.