Paul Marciano : "Tahiti pourrait être une source d'inspiration pour une collection"

Quels conseils pourriez-vous donner à de jeunes créateurs qui souhaitent se lancer ?

"Le premier conseil que je peux donner est de créer même si c'est à petite échelle, deux robes, deux chemises, deux t-shirts. Cela est très important. Mes frères et moi, on a commencé avec une blouse blanche taille unique et voilà où on est aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur de l'échec ! Je conseille aussi de toujours recommencer à nouveau. Si c'est possible essayer d'être deux ou trois à avoir les mêmes rêves. Le fait de travailler en équipe donne une force incroyable."



Vous connaissez bien la Polynésie française, Tahiti pourrait être une source d'inspiration pour vous ?

"Effectivement, je suis tout à fait d'accord, Tahiti pourrait être une source d'inspiration quand vous savez que la mode est simplement un cycle. Le cycle des îles tropicales du Pacifique ne passera jamais, ça va et ça vient. Je pense donc qu'il y a une très forte possibilité pour qu'il y ait une grosse influence à un moment donné ou à un autre de faire une collection juste par rapport à Tahiti."



Enfin, le slogan d'édition 2019 de la Tahiti Fashion Week est "No drugs". La Polynésie et notamment les jeunes Polynésiens ne sont pas épargnés par ce fléau. Qu'aimeriez-vous leur dire ? Quel message voudriez-vous faire passer ?

"Le meilleur conseil que je pourrai donner aujourd'hui aux jeunes Polynésiens qui malheureusement sont confrontés aux drogues, c'est de rester toujours le plus proche de leur famille, ne coupez pas le contact, voyez-les le plus souvent. Cela vous évitera tous les problèmes du monde. J'ai quatre enfants et mon travail de tous les jours, c'est de garder mes enfants proche de moi. Cela est quelque chose d'essentiel et de vital."