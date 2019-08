Patrick Costeux gagne le Grand Prix Fei-Pi

ARUE, le 5 août 2019 - Le Grand Prix Fei-Pi était proposé dimanche par l'as Fei-Pi et la fédération tahitienne de cyclisme sur des parcours de 115, 67 ou 33 km. C'est Patrick Costeux qui s'impose dans la catégorie élite devant Eddy Leroux et Toanui Gobrait.



L'as Fei-Pi proposait ce week-end le Grand Prix Fei-Pi sous l'égide de la fédération tahitienne de cyclisme. Initialement prévue sur deux journées et deux épreuves, la course a été finalement proposée sur une seule étape dimanche. Le départ de toutes les catégories a été donné à 8H00 au club house Fei-Pi, les coureurs ont pris ensuite la direction du plateau de Taravao par la côte est.



Après être descendus du plateau de Taravao par la route du CFPA, les coureurs de la catégorie élite ont pris la direction de Arue pour revenir au club house Fei-Pi et sa montée raide, pour un parcours global de 115 km. Les participants des catégories pass'cyclisme et cadet ont fait demi-tour au pk 39 de Hitia'a pour une distance de 67 km, les catégories minime et non-licenciés ont fait demi-tour à Papenoo pour un parcours de 33 km.



En élite, c'est Patrick Costeux qui s'impose devant Eddy Leroux, coureur de métropole, et l'adepte de Xterra Toanui Gobrait. Poerava Van Bastolaire était cette fois encore la seule concurrente en élite femme. En Pass' cyclisme, victoire de Jean-Pierre Bernadat devant Taaroa Deloos et David Charpin.



Toujours dans la catégorie Pass' cyclisme, chez les femmes, Kylie Vernaudon boucle les 67 km en tête devant Temehau Maihuti et Françoise Larhant. En non-licenciés, victoire de Richard Maitihe devant Vincent Lemarquis et Herearii Lintz. SB/FTC