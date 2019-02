Patrick Bagur : « Le code du travail : un amoncellement de 'conquis' sociaux »

PAPEETE, le 12 février 2019. La révision du code du travail est une des priorités du président du Medef. « Le code du travail est un amoncellement de 'conquis' sociaux », regrette Patrick Bagur. L'organisation patronale souhaite aussi ouvrir le dialogue sur le système de pré-retraite, qu’elle juge aujourd’hui trop contraignant pour les salariés qui seraient intéressés par une retraite anticipée.



Dans un communiqué lundi, Olivier Kressmann, vice-président du Medef Polynésie française, a souligné que le syndicat patronal souhaite "redonner de la pertinence au principe de départ en retraite anticipée, prioritairement en faveur de l’embauche des jeunes polynésiens". Que demandez-vous ?

Patrick Bagur : « Le dispositif de préretraite pour les salariés présente actuellement des difficultés. S’ils n’arrivent pas à leurs annuités complètes et à l’âge légal, les salariés perdent énormément. Ils risquent de perdre 20, 30 % sur leurs retraites. La préretraite c’est la possibilité pour un salarié ou un demandeur d’emploi de pouvoir partir à la retraite avant l’âge légal. Même si un salarié n’est plus motivé, même s’il arrive en bout de course et qu’il est un peu las des travaux, il ira jusqu’à l’âge légal pour avoir le maximum de retraite. Mais, d’un autre côté, cela ferme l’embauche à de nouveaux salariés jeunes. Avant quand les gens partaient en préretraite, ils libéraient des places pour des jeunes.



Que proposez-vous concrètement ?

« Il faut regarder l’incidence que le système actuel a ailleurs. On a adhéré bien sûr à la réforme des retraites. Cela va permettre de pouvoir tenir les caisses un peu plus à flot. Le problème ce n’est pas ça. Il faut créer des opportunités d’entrée dans le monde du travail. On a plus de gens en fin de carrière et qui sont dans les entreprises mais par contre on n’a pas d’entrées.

On souhaite avoir une réflexion pour voir comment on pourrait faire une ouverture pour les jeunes. Chaque salarié qui reste jusqu’au complément maximum, c’est une ouverture pour les jeunes en moins. Il faut y réfléchir ensemble. »



Vous constatez beaucoup de démotivation chez les salariés en fin de carrière ?

« Oui. Lorsqu’on arrive à une ou deux années de la retraite, forcément on est moins motivé et on reste là pour pouvoir compléter ses années de retraite.

C’est l’économie qui doit s‘ouvrir pour pouvoir avoir des salariés. On peut conserver les anciens salariés mais cela a fermé l’arrivée des jeunes. C’est un constat que l’on a fait dans les entreprises. On appelle à une réflexion ouverte. »