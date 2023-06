Patricia Bechaz met les femmes à l’honneur

TAHITI, le 29 juin 2023 - Elle expose pour la première à la galerie du quartier du commerce Walk of arts, jusqu’au 1er juillet. Patricia Bechaz y présente une série de portraits de femmes, très colorés et fleuris qui sont autant de symboles.



Patricia Bechaz peint la beauté de la nature et ses couleurs qui l’ont toujours impressionnée. “ J’essaie de figer dans mes tableaux un peu d’elle. ” À cette nature figurant des fleurs et des animaux, la peintre associe des portraits de femmes “ afin d’honorer leur valeur, leur beauté et leur contribution à la société ”. Au-delà de l’esthétique ce sont les symboles qui intéressent l’artiste car ils ont “ le pouvoir de véhiculer différentes émotions ”.



Selon elle, la peinture est “ un moyen puissant de capturer l’essence de la féminité et de transmettre ces émotions ”. Les teintes les plus douces évoquent la grâce, la tranquillité et la douceur féminine. En mélangeant les couleurs, Patrica Bechaz exprime “ la force des femmes, leur épanouissement, leur confiance en elle mais également leur vulnérabilité, leur faiblesse ”. Elle présente des femmes pour leur rendre hommage, “ ce sont elles qui portent la famille, la vie ”.



À propos de symboles, Patrica Bechaz décrit deux de ses œuvres qui évoquent le Kintsugi. Ce terme japonais fait référence à une méthode de réparation de porcelaines ou de céramiques brisées au moyen de laque saupoudrée d’or. “ Il n’y a pas de fleurs dans ces tableaux mais des fils d’or qui, à l’image du Kintsugi, reparent les femmes. ”



“Aucune limite”



Patricia Bechaz a commencé la peinture il y a une demi-douzaine d’années. “ C’est tard ”, reconnaît-elle. La pratique est vite devenue “ comme une passion ”. Elle a choisi d’exposer ses œuvres pour suivre les encouragements de ses proches et attirée par la démarche de la galerie Walk of arts qui ouvre ses portes à celles et ceux qui travaillent dans l’ombre. Elle propose des tableaux toujours très colorés “ pour qu’ils restent agréables à l’œil, qu’ils soient vivants ”.



Elle a développé sa technique grâce à la pratique mais aussi grâce au visionnage de tutoriels en ligne. Elle reconnait d’ailleurs avoir beaucoup appris avec internet. Elle s’inspire de photographies et illustrations trouvées sur la toile. “ Mais ces images ne font que m’inspirer ”, insiste-t-elle. “ Je ne reproduis jamais aucune d’elles tel quel .” Pour ce faire, elle utilise des stylos feutres, de l’acrylique, de l’huile, des marqueurs, de la poudre d’or, des feuilles d’or, d’argent ou de cuivre... Elle met à la main tout ce qui peut exister pour s’exprimer, se jette sur les nouveautés pour les tester. “ Il n’y a aucune limite. On peut tout se permettre et tout mettre sur une toile .” Ses œuvres – il y en a 36 – sont à découvrir à la galerie Walk of arts à Papeete jusqu’au 1er juillet.

Pratique



Jusqu’au 1er juillet à la galerie Walk of arts, quartier du commerce à Papeete.

Entrée libre.



Rédigé par Delphine Barrais le Jeudi 29 Juin 2023 à 11:20 | Lu 219 fois