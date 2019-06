Patrice Guirao signe Le Bûcher de Moorea chez Robert Laffont

PAPEETE, le 3 juin 2019 - L'auteur de la trilogie des aventures d'Al Dorsey a écrit Le Bûcher de Moorea aux éditions Robert Laffont, collection la Bête noire. Une histoire sombre qui met en scène l'enquêtrice Lilith Tereia. "Dans ce roman on navigue dans le 'dark' de l’âme humaine", affirme l'auteur.



Tahiti infos : D'où viennent vos personnages? Sont-ils inspirés de personnes croisées en Polynésie?

Patrice Guirao : " Dans Le Bûcher de Moorea les personnages sombres sont purement et définitivement fictifs. C’est un peu la fonction du roman : travailler sur l’imaginaire et donner naissance à des personnages hors de la réalité. Un peu comme Shelley avec son Frankenstein, à la différence près que là les anomalies sont plus psychologiques que physiques. "



Tahiti Infos : Y a-t-il un lien avec Al Dorsey et son univers ?

Patrice Guirao : " Strictement aucun. Nous sommes à des années lumières de l’univers bon enfant qui entoure les aventures d'Al Dorsey. Dans ce roman on navigue dans le 'dark' de l’âme humaine. Le seul point commun avec la série c’est l’environnement insulaire. Le lieu géographique. C’est là encore la force de l’imaginaire qui permet de naviguer sur les mêmes eaux avec un joli voilier ou un vieux rafiot en perdition. "



Tahiti Infos : Est-ce que l'histoire s'inspire de Faaite qui a marqué les esprits en Polynésie ?

Patrice Guirao : " Aucun. Bruno Saura a traité le sujet dans un livre éponyme paru au Vent des îles que je conseille à tous ceux qui s’intéressent au sujet. Mais en dehors du fait que le mot 'bûcher' se retrouve dans le titre de mon roman il n’y a rien de commun avec Faaite ."



Tahiti Infos : Est-ce un ouvrage unique ou bien est-ce le début d'une série ? Peut-on espérer retrouver Lilith Tereai sur d'autres terrains ?

Patrice Guirao : " oui, car c’est une série policière qui raconte les enquêtes de Lilith Tereia, une jeune photographe indépendante. Le prochain tome 'Les Disparus de Pukatapu' sortira en début d’année prochaine. Il est prévu pour février 2020. Mais, ne cherchez pas Pukatapu sur la carte, il n’existe pas ! C’est un atoll imaginaire. Là encore l’ambiance est plutôt sombre ."



Tahiti Infos : Vous avez vos habitudes chez un éditeur polynésien, pourquoi avoir choisi un éditeur métropolitain ?

Patrice Guirao : " En fait je n’ai pas vraiment choisi. C’est un concours de circonstances. Le directeur de la collection La Bête noire chez Laffont a lu les romans d’Al Dorsey. Ces romans lui ont plu. Nous nous sommes rencontrés et l’idée de cette série est née. "